Resničnostni šov najboljših košarkarjev sveta

Eden največjih športnih eksperimentov vseh časov se na Floridi začenja sredi eksplozije novih okužb s koronavirusom. Igralci in ostali člani moštev so prispeli v izolirano Disneyjevo središče pri Orlandu, v prostovoljni karanteni so se jim pridružili izbrani člani medijev, vodstvo košarkarske lige NBA pa drži pesti, da bodo njihovi strogi varnostni ukrepi preprečili preskok okužbe na zaprto območje.

icon-expand Luka Dončić in Goran Dragić v Orlandu trenirata za zaključek nenavadne sezone. FOTO: AP

Florida je v torek zabeležila več kot devet tisoč novih okužb in drvi proti 300.000 okuženim, naraščati je začelo tudi število smrtnih primerov, dosegli so nov dnevni rekord 132 umrlih zaradi bolezni covid-19. Začeti športno tekmovanje v takšnem okolju je tvegan podvig, toda doslej so znotraj Disneyjevega središča okužbo zaznali le pri dveh od 322 igralcev, oba sta odšla domov v karanteno. Pred prihodom moštev na Florido so testiranja prestregla 25 okužb, med njimi je tudi zvezdnik Houstona Russell Westbrook. Vse čaka okrevanje, in ko bosta dva testa zapored negativna, se bodo lahko pridružili soigralcem. To velja tudi za morebitne obolele na prizorišču, komisar lige Adam Silver pa je dejal, da bodo ustavili tekmovanje, »če bomo priča precejšnjemu širjenju koronavirusa«.

Razkošna ječa Nedorečeno je ostalo, koliko okužb je precejšnje, Silver je dejal le, da bodo okužbe pokazale na »luknjo v našem sistemu, naša karantena v središču na nek način ne deluje«. Težave so se pokazale zelo hitro, saj so dva igralca zalotili pri kršitvi pravil. Richaun Holmes iz Sacramento Kingsov se je naveličal menda ne ravno navdušujoče hrane v prvih dneh izolacije in si naročil dostavo, pri njenem prevzemu pa odšel z dovoljenega območja. Zaradi tega ga je javno okrcala tudi lastna mati: »Mejo prestopiš samo za mamino kuhinjo! In sploh nisem bila na Floridi, gospodič!« je bila jasna dr. Lydecia Holmes. Podobne težave ima tudi Bruno Caboclo iz Houston Rocketsov, ker je v prvih dveh dneh po prihodu odšel iz sobe, čeprav ne bi smel. Oba sedaj opravljata dodatnih osem dni stroge izolacije.

Študentske razmere so hud izziv za košarkarske milijonarje, ki imajo za sprostitev na voljo golf in ribarjenje. Zvezdnika LeBron James (LA Lakers) in Damian Lillard (Portland Trailblasers) sta po slovesu od svojih družin potožila, da se počutita, kot da odhajata v zapor. Podobno razmišlja Tobias Harris (Filadelfija 76er), ki pravi: »Tri mesece bomo preživeli v razkošni ječi.« Vodilni kandidat za naslov najboljšega novinca sezone Ja Morant (Memphis Grizzlies) se ni predal pritoževanju, po njegovih besedah je namestitev povsem spodobna, saj »se nisem rodil kot bogataš«. Igralci si skušajo čas krajšati s sobno zabavo, veliko jih ima igralne konzole, PJ Tucker (Houston Rockets) ima v sobi televizijo za dva metra velikim zaslonom. Dallasovi igralci pa so dolgčas prvih dveh dni premagovali z okensko plesno prireditvijo.

Pandemija lahko premaga izolacijo Na videz stroga pravila so načeli zakasneli prihodi nekaterih zvezdnikov, druženje igralcev zunaj treningov skrbi, da bi to lahko pomenilo hitrejše širjenje morebitne okužbe. Poleg tega nekateri, kot denimo previdni zvezdnik Filadelfije Joel Embid, ki je na prizorišče prišel skoraj v skafandru, dvomijo, da se bodo vsi igralci držali pravil in omejitev. Nogometna liga, ki ima blizu svoj turnir, je domov že poslala dve moštvi. Podoben razplet bi porušil načrte NBA, saj je najprej na vrsti osem tekem za uvrstitev v končnico, šele nato izločilne tekme za udeleženca finalnega obračuna vzhoda in zahoda. V ozadju je tudi grožnja okužbe med zaposlenimi. Da bo celotno tekmovanje potekalo nemoteno, skrbijo številni Disneyjevi zaposleni. Organizatorji skušajo ohraniti varno ločevanje med njimi in ekipami, toda dovolj je, da koronavirus zdesetka njihove vrste, pa bo to zamajalo ves trud.

Spomin na izredne razmere marca in aprila v New Yorku, ko je bilo mesto središče okužbe in so zdravstveni delavci s skrajnimi napori vzdrževali delovanje bolnišnic, je opomin tudi za vrh NBA. V New Yorku so bili v veljavi precej strogi ukrepi, s katerimi so obvladali širjenje okužb, republikanci na čelu Floride se upirajo celo uvedbi obveznega nošenja mask in skušajo pandemični udar previhariti brez zapiranja gospodarstva. To lahko zdravstveni sistem potisne v izredne razmere. Takrat zabava z žogo na igrišču ne bo primerna, ne zaradi izrabljanja omejenih kapacitet laboratorijev ne zaradi videza neobčutjivosti do tragedije okoli njih. Poleg tega se bo pojavilo povsem praktično vprašanje, kam odpeljati igralce ob morebitni poškodbi, če bodo bolnišnice prenatrpane s covid bolniki. Nevarnost poškodb Poškodbe so tiha skrb, ki visi v zraku po štirih mesecih brez tekem. Igralci imajo še dva tedna, da se vrnejo v igralno formo in svoja telesa znova navadijo na hitrost in intenzivnost tekem pet na pet. Potem se 30. julija začne tekmovalni ritem po verjetno najdaljšem premoru v karierah večine od njih. Mnogi so tega sicer izrabili za temeljite telesne priprave in v Orlando prišli še bolj izklesani kot ob prekinitvi sezone. Toda »telesne zahteve igranja košarke so drugačne od teka na tekaških trakovih, vadbe na kolesih ali v svoji garaži,« je jasen Tommy Sheppard, vodja Wizardsov iz Washingtona. Po njegovih besedah bodo moštva v ta dva tedna skušala stlačiti kar največ priprav, »to pa nas bo izpostavilo poškodbam«. Svarilo je nemška nogometna liga, kjer se je po dveh mesecih prekinitve maja v prvem tekmovalnem koncu tedna poškodovalo kar dvanajst igralcev. Dr. Daniel Medina iz Wizardsov pravi, da se bodo z visokim tveganjem za podoben razplet soočili tudi v NBA, saj samostojna vadba ne more nadomestiti skupinske igre z njeno hitrostjo in hipnimi odločitvami ob trdem stiku z drugimi igralci. Pete Youngman, nekdanji vodja športne medicine pri Kingsih iz Sacramenta, pa opozarja še na morebitne dolgoročne posledice za srce in pljuča pri igralcih, ki so preboleli covid-19. »Celo pri blagih, asimptomatičnih primerih še ne poznamo vseh posledic,« je dejal. Epidemiologi ugotavljajo, da je koronavirus nenavaden in povzroča izjemno širok nabor simptomov ter zaplete tudi pri mladih.

Kralj praznjenja pločevink Večina zbranih v Orlandu je mladih, kar pomeni, da si čas krajšajo tudi s serijskim polnjenjem družbenih omrežij. Zato karantenski zaključek sezone ni samo enkraten športni dogodek, ampak hkrati svojevrsten resničnostni šov. Tviter račun @NBABubbleLife je postal zbirka bolj ali manj domiselnih objav igralcev in nekakšna kronologija dogajanja, saj se večina novinarjev še vedno prebija skozi strogo sedemdnevno začetno karanteno, ko ne smejo zapustiti svojih sob (pri čemer oskrba stane 550 dolarjev na dan, kar je 483 evrov na dan).

Med igralci se je razvnelo tekmovanje v hitrem praznjenju pločevink piva, pri čemer je rekorder soigralec Gorana Dragića v Miamiju Meyers Leonard, zato se je razglasil kar za kralja izolacije. Harris, tesen prijatelj nekdanjega soigralca Bobana Marjanovića, s katerim sta zabavala s posnetki improviziranega Tobi in Bobi šov, pa je užaljeno opazil, da ga ta vara z novim soigralcem. »Poglejte ga, ko se druži z – Lukom (Dončićem)!. Ehhh«. Nato je posnetke njunega treninga odpravil z besedami »To počneta, samo da bi me jezila.«

