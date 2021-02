Revija Time na seznam vplivnežev za leto 2021 uvrstila tudi Dončića in Garnbretovo

Kot so pojasnili pri reviji Time, je njihov seznam TIME100 Next nadgradnja slovitega TIME100, ki že desetletja rangira vplivneže z vseh koncev sveta. TIME100 Next je bolj v znamenju mladih upov oziroma "vzhajajočih vodij, ki oblikujejo prihodnost", kot je zapisal odgovorni urednik in izvršni direktor newyorške revije Edward Felsenthal.

Dončića je bralcem predstavil srbski košarkar Boban Marjanović, sicer Ljubljančanov soigralec v vrstah NBA-ekipe Dallas Mavericks.

"Na igrišču se z Luko ne moreš sprostiti. Četudi nisi odkrit, lahko v vsakem trenutku uprizori nekaj Lukove čarovnije ‒ uprizori perfektno podajo, ki nekako pristane v tvojih rokah. Na vsaki tekmi predstavi novo potezo. To je noro,"je zapisal Marjanović. "Samo 21 jih šteje, a se je že uvrstil v najboljšo peterko NBA in čaka ga še veliko več priznanj. Vidim njegovo tekmovalnost, ki ga žene tudi izven igrišča: tudi, če igra Človek ne jezi se, si želi zmagati. A vedno zmaguje z nasmeškom. Vidim vpliv, ki ga ima. Pred pandemijo so otroci polnili arene in hotele, v katerih je bila nastanjena ekipa, da bi ga le videli. Vedno pa si je vzel čas za podpisovanje avtogramov, za deljenje te Lukove čarovnije s svetom."