Risi spet med elito: Dosegli smo to, kar smo si zadali in kar se je pričakovalo

Eno predtekmovalno skupino bi organizirali v Ljubljani, v dvorani Stožice, kjer je bilo pred desetimi leti že prvenstvo divizije I. V Sloveniji pa bi bili še dve četrtfinalni tekmi. Druga skupina bi bila v Budimpešti, kjer bi bili poleg dveh četrtfinalnih tekem še obe polfinalni in finalna, ker imajo Madžari precej večjo dvorano. "Dosegli smo to, kar smo si zadali in kar se je pričakovalo. Ni bilo najlažje, hokej je dinamična igra, vsi znajo drsati, taktično se znajo pripraviti. Vseeno smo bili najboljši tukaj, smo zasluženo prvi, ampak vedno pravim, da je to treba tudi dokazati. Gre tudi za dostojanstvo. Ne glede na to, kaj se zgodi, moraš biti gospod, oni pa so toliko izkušeni, da vedo, kaj to pomeni," je po končanem turnirju v Tivoliju dejal slovenski selektor Matjaž Kopitar. "Če pogledamo celotno prvenstvo, se seveda lahko še kaj izboljša, a mi bomo gledali pozitivno in to je to. Upam, da bomo drugo leto med elito tudi igrali kot ekipa, kar nas vseskozi krasi. Če ne igra celotna ekipa, takšnih tekem ne moreš dobiti in to bo med elito naš največji faktor," je dodal Jan Urbas. "Nihče ni rekel, da bomo vse pometli in zmagali z ničlo, a na koncu smo povsem zasluženo zmagali ta turnir in se uvrstili med elito, kamor spadamo," pa je po zadnji tekmi sezone dejal kapetan Mitja Robar, ki je dosegel prvi gol na tekmi proti Korejcem.

Na SP elitne skupine 2023 sta se uvrstili prvouvrščeni ekipi z ljubljanskega SP, Slovenija in Madžarska. V nižjo divizijo I (skupina B) pa je izpadla Romunija.