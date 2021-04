Rocketsi so priložnost, da Heati spet začno pot navzgor

V Miamiju niso imeli veliko časa, da se naužijejo zmage nad Netsi in samozavestnega nastopa Bama Adebaya, ki je vzel žogo v roke, trenerju in soigralcem pomignil, naj ne skrbijo, nato pa preigral obrambo in ob pisku sirene dosegel zmagoviti koš. Dan kasneje je nova tekma in povsem drugačen tekmec. Houston je v nekaj tednih iz širšega kroga kandidatov za finale pred očmi javnosti razpadel v ekipo, ki je nanizala dvajset zaporednih porazov, včasih vidno obupani trener Stephen Silas, ki je lani iz Dallasa od pomočnika Ricka Carlisla prestopil v Houston z upanjem, da bo vodil naskok na naslov prvaka, sedaj skuša zlepiti razbitine v delujočo ekipo. To mu je uspelo v nedeljo, ko so po petih porazih premagali Orlando. Floridske sosede Miamija je razdejal zimski prestopni rok, ko so Nikolo Vučevića poslali v Chicago in povsem spremenili podobo kluba.

Rocketsi na predzadnjem mestu zahodne konference nimajo skoraj nikakršnih možnosti več za deseto mesto, ki še pelje v kvalifikacije za zadnji dve mesti v končnici. Toda, posebna spodbuda proti Miamiju je igranje za svojo prihodnost. V NBA vsako leto med štirinajstimi moštvi, ki se niso uvrstila v končnico, izžrebajo prve štiri za izbiranje na naboru. Pri tem upoštevajo uvrstitev na lestvici tako, da imajo klubi z dna precej večje možnosti, Houston pa ima trenutno kot tretji najslabši v ligi 52-odstotne možnosti, da bodo med četverico. Če jim spodleti in ne bodo izbirali med prvimi štirimi, potem bodo po precej zapletenih pravilih imeli Miamijev izbor, ki so ga s prestopi dobili prek Oklahoma Cityja. Žreb je žreb in to poenostavljeno pomeni, da je dobro za Houston, če je Miami čim nižje na lestvici, saj bo potem njihov izbor prišel prej na vrsto. Nocojšnja zmaga bi tako odškrnila uspeh domačega moštva.

Dodaten as v rokavu Teksašanov je Kelly Olynyk. Krilni center je bil del paketa, s katerim je Miami plačal prestop Victorja Oladipa. Medtem ko je slednji postal del poročil o poškodbah in je zaradi težav z desnim kolenom vprašanje, ali bo letos sploh še stopil na igrišče, je Olynyk med najboljšimi strelci Rocketsov. V trinajstih tekmah zanje je že šestkrat dosegel najmanj 20 točk, v nedeljo jih je Magicom nasul 24. Danes praznuje 30. rojstni dan, brez dvoma pa bo svojemu nekdanjemu klubu skušal dokazati, da so ga polomili. Prehod mu je koristil tudi finančno, ker za Rocketse nastopa v prvi peterki, ima dovolj minut, da si je zagotovil dodatni milijon dolarjev (830.000 evrov) plačila, ki ga obljublja 50 milijonov dolarjev (41,6 milijona evrov) vredna pogodba za štiri leta. To je 2017 sklenil z Miamijem, ironija je, da bo poleti prosti agent, Heatom pa te dni najbolj manjka ravno igralec z njegovimi lastnostmi, robusten krilni center, ki z igro pod obročem atletskemu centru omogoča, da se v obrambi lahko aktivneje premika.