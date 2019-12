Rogliču, Garnbretovi in srebrnim odbojkarjem nagrade za najboljše v letu 2019

Primož Roglič, ki je med drugim zmagal na dirki po Španiji in bil tretji po Italiji, je dobil 272 točk v glasovanju 105 športnih novinark in novinarjev. S tem je prehitel lanskega zmagovalca Luko Dončića, najboljši mladi igralec severnoameriške košarkarske lige NBA je dobil 200 točk, tretji je bil svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (106).

Janja Garnbret, ki je tudi letos pokorila vse najboljše športne plezalke sveta, je slavila z 269 točkami in ubranila lansko zmago. Druga je bila svetovna prvakinja v smukuIlka Štuhec (208), tretja pa prav svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj (78).

Med ekipami so daleč največ glasov, preostali so jih dobili skupaj deset, prejeli slovenski odbojkarji. Ti so s svojimi predstavami znova združili slovenski narod in med evropskim prvenstvom, kjer so osvojili srebro, napolnili dvorano Stožice ter prikovali ljubitelje športa pred televizijske ekrane. Evropski podprvaki so dobili 95 glasov.

Poleg tega so se posebej spomnili nedavne 80-letnice slovitega telovadca Miroslava Cerarja, v svoji karieri je osvojil skoraj nedosegljivih 30 medalj na velikih tekmovanjih, ter tudi nekdanje atletinje Marije Šestak, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi prejela bronasto medaljo, osvojeno pred 12 leti v japonski Osaki, kjer je bila leta 2007 peta, a je nato zaradi dopinških prekrškov njenih tekmic pozneje pridobila dve mesti.

Nagrade so izročili predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin, podjetnikJoc Pečečnik, oblikovalec v Mercedes-Benzu Robert Lešnik, kuharska mojstrica Ana Roš, koreografinja Nika Kljun, igralkaKatarina Čas, nekdanja miss Jugoslavije in pozneje uspešna manekenka Bernarda Marovt, "oče" slovenske odbojke Viki Krevselin pevec Tomi Meglič.

Med ostalimi uglednimi gosti so bili tudi slovenski predsednik Borut Pahor, predsednik Mednarodnega združenja športnih novinarjevGianni Merlo in slovenski minister, pristojen za šport, Jernej Pikalo.