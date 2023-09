Kdo bo plačal bajno odškodnino za Rogliča?

"Pustimo času čas, ker ni odgovorno od nikogar, da zdaj nekaj špekulira. Vemo, govorice so vedno tam in jaz vedno pravim, dokler so govorice, so to sladke skrbi, dokler me nekdo hoče. Večji problem bi bil, če me nobeden ne bi hotel, tako da mislim, da delamo dobro," je Primož Roglič povedal medijem.

Kaj si o celotni zadevi mislita odvetnik, specializiran za športno pravo, Blaž Tomažin Bolcar in kolega iz športne redakcije Matic Flajšman? Tomažin Bolcar izpostavlja, da kolesarstvo, kar se tiče prestopov, ni ravno primerljivo z nogometom. "Kolesarstvo ni šport, ki bi se financiral s prestopi športnikov. Navadno se pogodbe iztečejo do konca. Taki prestopi so res redki. Navadno so povezani z dogovori znotraj ekipe."