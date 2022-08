Roglič pripravljenost testira na prvi gorski etapi

Etapa od Bilbaa z zaključnim vzponom Ascension al Pico Jano na San Miguel de Aguayo je dolga 181,2 km. Kolesarje pa med drugim čaka najprej vzpon druge kategorije na Puerto de Alisas, dolg 8,7 kilometra in s povprečnim naklonom 5,8 odstotka. Zares bo šlo v zadnji tretjini. Najprej bo, kot piše STA, na vrsti 6,8 km dolg prvokategorni vzpon na Collado de Brenes in prav na koncu še 12,6 km dolg sklepni vzpon prve kategorije do cilja, ki ima povprečni naklon 6,55 odstotka.

Bržkone bo že četrtek vnovič postregel z novim vodilnim na dirki. Med favorite za vnovično skupno vodstvo pa sodi tudi Primož Roglič, ki je dobil zadnje tri izvedbe Vuelte. Zaenkrat je v časovni prednosti pred vsemi favoriti, za trenutno vodilnim Rudyjem Molardom pa v skupnem seštevku zaostaja 4:09 minute.

Drugi slovenski kolesar Jan Polanc je v skupnem seštevku 39. z zaostankom petih minut in pol.