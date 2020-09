Ronaldo zadel in podal na uvodu v sezono, do zmage tudi Zajc

Potem ko je v soboto Fiorentina premagala Torino z 1:0, Hellas Verona in Roma pa sta se razšla z 0:0, je na današnji uvodni tekmi Napoli v gosteh premagal Parmo z 2:0. Pri slednji zaradi kazni ni igralJasmin Kurtić. Za goste, pri katerih je nase s klopi opozoril novinec za 70 milijonov evrov v napadu Victor Osimhen, pa sta bila v drugem polčasu uspešna Dries MertensinLorenzo Insigne.

V dresu Genoe je na tekmo s Crotonejem debitiral Miha Zajc, ki je ob zmagi s 4:1 igral do 76. minute, že v prvem polčasu pa si je prislužil rumeni karton. Mattia Destro, Goran Pandev in Davide Zappacosta v prvem ter Marko Pjaca v drugem polčasu so bili strelci za Ligurijce. Dvoboj Sassuola in Cagliarija, pri slednjem ni bilo Valterja Birse, ki se najverjetneje seli v Švico k Sionu, se je končal z 1:1, v večerni tekmi pa je Juventus prvič igral pod vodstvom novega stratega Andree Pirla.

Juventus je hitro vzpostavil prevlado in povedel v 13. minuti, zadel je debitant Dejan Kuluševski. Podajalec je bil Cristiano Ronaldo, ki je tudi sam zapravil nekaj priložnosti, zadel je tudi prečko. V 78. minuti je na 2:0 povišal Leonardo Bonucci iz bližine. Končni izid 3:0 v korist Juventusa je v 88. minuti postavil Ronaldo.

Izidi Serie A, nedeljske tekme:

Parma - Napoli 0:2 (0:0)

Genoa - Crotone 4:1 (3:1)

Sassuolo - Cagliari 1:1 (0:0)

Juventus- Sampdoria 3:0(1:0)