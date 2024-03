Trava v Stožicah je na novo položena, prihaja Ronaldo

Christiano Ronaldo je eden najboljših nogometašev in eden najbolj plačanih športnikov na svetu. Ne le na zelenicah, Cristiano Ronaldo zmaguje tudi na družbenih omrežjih - z največ sledilci na svetu na Facebooku, Instagramu - sledi mu namreč kar 625 milijonov oseb.

Svetovna zvezda - ki zdaj po dopustu z družino - s portugalsko reprezentanco jutri prihaja na Brnik. Po naših informacijah naj bi bilo to jutri ob pol sedmih zvečer.

Martin Koželj, generalni sekretar NZS je povedal, da bodo po pristanku odšli v hotel, pred tem pa je na sporedu novinarska konferenca. "Potem se bodo spočili in se drugi dan pripravili na dvoboj z našo reprezentanco."

Vstopnice za spektakel na Stožicah so bile razprodane v pičlih štirih minutah. In da se ne bi ponovili ti lanski prizori na tekmi med Olimpijo in Lillom, ko so morali mokro igrišče takole sušiti kar z brisačami, so zdaj v Stožicah postavili tudi novo zelenico, na katero bo prvič stopil tudi Ronaldo.

"Trava je na novo položena, mora se sprijeti s podlago. Mislim, da bo kulisa Stožic za tekmo res lepa in da bodo gledalci užival v njej," pravi Andrej Kastelic, vodja športne infrakstrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana.

Stadion je pripravljen, za varnost bo posebej poskrbljeno, tudi v prestižnem hotelu v centru Ljubljane, po naših informacijah naj bi to bilo v Plazi, kjer naj bi s portugalsko reprezentanco prenočil tudi Ronaldo. "Ob tem pa naj povem, da je prepovedano pred, med in po tekmi priti na igrišče. Prepovedan je kakršenkoli vstop na igrišče. Tisti, ki bo to storil, bo kaznovan," opozarja Koželj.

Takoj po tekmi pa se Portugalci in superzvezdnik ponoči vračajo domov.