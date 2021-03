Rossi po opaznih izboljšavah: Spet se počutim kot pravi dirkač

Treba je poudariti, da dirkaški doktor še vedno zaostaja več kot sekundo za Fabiem Quartararojem in Maverickom Vinalesom iz tovarniške ekipe Yamaha. Približal pa se je svojemu kolegu pri poltovarniški ekipi Petronas Yamaha Francu Morbidelliju . Rossi izboljšanje časa pripisuje sodelovanju celotne ekipe. "Nisem še v zmagovalnem tempu, sem mu pa precej bliže," je dejal. "Zadeve se izboljšujejo, poskusili smo nove stvari tudi z aerodinamiko (nova krilca, op. p.), novo podvozje je boljše, pomagalo mi je izboljšati ritem," je še dodal.

"Izboljšali smo hitrost, čeprav je Ducati še vedno hitrejši (10 km/h v povprečju. op. p.), pa je vseeno viden napredek." Oprijem pnevmatik je bilo področje, potrebno izboljšav že v sezoni 2019, in tudi tokrat so se pojavile te težave."Tokrat je videti, da so bile gume boljše," je zadeve komentiral Rossi.

Za Valentinom Rossijemje torej pozitiven dan, motivacija se izboljšuje, tudi fizično se počuti bolje. Kot je poudaril, najti pravo motivacijo ter pravo koncentracijo skozi celoten dan testiranj le ni tako enostavno.