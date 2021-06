Rossi se vrača na kraj zadnje zmage

V nedeljo bo v nizozemskem Assnu potekala še zadnja dirka karavane motoGP pred poletnim oddihom. Na njej bo nastopil tudi Valentino Rossi, ki je v Assnu leta 2017 dosegel svojo zadnjo zmago med karavano motoGP.

Ko je Rossi leta 2017 slavil v "Katedrali hitrosti" in bil tik pod vrhom skupnega seštevka svetovnega motociklističnega prvenstva, si verjetno ne on in ne njegovi navijači niso predstavljali, da bo sledilo tako sušno obdobje za dirkaško legendo. Po dirkaški sezoni 2016, ki jo je Valentino Rossi zaključil na drugem mestu, z 49 točkami zaostanka za Marcom Marquezom, je takrat 38-letni Italijan v sezoni 2017 želel še stopničko višje in osvojitev novega naslova svetovnega prvaka. Sezono je Rossi otvoril dobro, na prvih treh tekmah je vsakič stal na stopničkah, a slabe predstave v Jerezu, Le Mansu in Kataloniji so ga od vrha lestvice nekoliko oddaljile. Dirkaški doktor je vedel, da se bo na vrh težko povzpel brez zmage in že na kvalifikacijah v Assnu privil gas, ki ga je popeljal do četrtega štartnega položaja.

icon-expand Valentino Rossi FOTO: MotoGP

Dirko je začel dobro, takoj se je zavihtel na tretje mesto in nato v desetem krogu na drugem mestu prehitel Marqueza, krog kasneje pa za prevzem vodstva še Johanna Zarcoja, ki ga je nemudoma želel prehiteti nazaj in z dotikom iz dirke skoraj spravil oba dirkača. Rossi je trdno držal vodstvo vse do pet krogov pred koncem, ko ga je napadel Danilo Petrucci, ki je takrat lovil prvo zmago in rojaka za dva kroga tudi prehitel. A Rossi je bil za Petruccija prehiter in je tri kroge do konca ponovno prevzel vodstvo in do konca dirke ni popustil. Ciljno črto je na koncu prečkal le malo pred Petruccijem, tretje mesto pa je le nekaj ovinkov pred koncem dirke Marc Marquez speljal Calu Crutchlowu.

Dirkališče v Assnu se lahko pohvali, da je edino, ki je dirke motorističnega svetovnega prvenstva gostilo neprekinjeno vse od njegove ustanovitve leta 1949. Tradicijo je prekinila le lanska pandemija, ki je povzročila, da je dirka odpadla.

Valentino Rossi je tako slavil svojo 89. zmago v premiernem motociklističnem razredu in 115. zmago v vseh razredih. Z njo se je s 108 točkami zavihtel na tretje mesto v skupnem seštevku, sedem za vodilnim Andreio Doviziosom in štiri pred Marquezom. Po dirki je zmagovalec dejal: "Občutek je neverjeten, takšen zaradi katerih dirkamo. Prvenstvo je odprto, veliko fantov dirka fantastično in vsako nedeljo se bom boril do konca." A nadaljevanje dirkaške sezone po poletnem odmoru je zaznamovala dominanca Marca Marqueza, ki je bil na preostalih desetih dirkah sezone kar osemkrat na stopničkah, od tega petkrat na najvišji, in s tem osvojil četrti naslov prvaka v motoGP, ki sta mu v sezonah 2018 in 2019 sledila še dva naslova.

icon-expand Marc Marquez na dirki za VN Nizozemske FOTO: motoGP

Rossi je takratno sezono končal na petem mestu v skupnem seštevku, sezono kasneje pa z desetimi točkami manj na tretjem mestu. Nazadnje je na stopničkah stal lanskega julija, ko je bil v Andaluziji tretji. Letošnja sezona pa je zaenkrat najslabša v karieri, saj 42-letni Italijan po osmih dirkah s 17 točkami zaseda šele 19. mesto. To bo Rossi poskušal popraviti ta konec tedna na Nizozemskem, kjer je nazadnje dirkal leta 2019 in dirko po trku s Takaakijem Nakagamijem zaključil že v četrtem krogu. Po Veliki nagradi Nizozemske sledi poletni odmor, dirkaška sezona pa se bo nadaljevala 8. avgusta z dirko v bližnjem Spielbergu.