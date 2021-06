Rossijeva ekipa od prihodnje sezone v motoGP

Direktor Dorne Carmelo Ezpeleta je ob podpisu pogodbe dejal: "V veselje nam je, da bomo lahko z letom 2022 v karavani motoGP videli ekipo VR46. To je vznemirljivo za navijače po vsem svetu, še posebej za tiste, ki so od začetka spremljali kariero Valentina Rossija in vzpon dirkaške akademije VR46. Valentino je in bo ostal pomemben del motoGP in s prihodom njegove ekipe bo njegova zapuščina še naprej navdihovala nove generacije dirkačev in navijačev. Ekipi izrekamo dobrodošlico in se že veselimo prihodnjih uspehov."

"Zelo smo veseli, da smo se z ekipo VR46 dogovorili za sodelovanje. Njihova akademija je od začetka delovala resno in profesionalno ter dala priložnost mnogim mladim dirkačem v moto2 in moto3. V VR46 so tudi pokazali, da lahko uspešno vodijo ekipi moto2 in moto3, in mi si bomo prizadevali nuditi maksimalno tehnično podporo njihovi novi ekipi motoGP. Prepričani smo, da smo našli ambicioznega in motiviranega partnerja, s katerim imamo skupen cilj: dosegati odlične rezultate," je dodal še Ducatijev generalni direktor Luigi Dall’Igna.