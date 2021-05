Ruben Dias: razglašen za nogometaša sezone

Rivali Liverpoola iz bližnjega Manchestra se ukvarjajo z vprašanjem, kako letos, po angleškem, osvojiti še elitni evropski prestol. Manchester City ima izjemno sezono, v kateri je končno našel tudi formulo za odlično obrambo. Da so zgradili čvrsto obrambo, so spet globoko segli v denarnico in pripeljali Rubena Diasa. A portugalec je upravičil visoko ceno. Angleški novinarji so ga izbrali za nogometaša sezone.

icon-expand