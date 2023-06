Rubikovo kocko sestavil v 3,13 sekunde: 'Ljudje so jokali'

Kot prikazuje videoposnetek tekmovanja, je mladi Američan najprej dobro pogledal kocko. "Atmosfera je bila čisto naelektrena," je vzdušje med reševanjem opisoval Maxov oče Schwan Park.

Prvak v kategorijah 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 in 7x7x7.

Ob rekordnem reševanju pa so se po prostoru zaslišali veseli kriki in aplavz. Max se je namreč vpisal v knjigo. "Vsi smo vedeli, da je podrl rekord. Vsi s(m)o bili zelo veseli zanj," je komentiral oče. Max sicer že drži rekorde v reševanju Rubikove kocke s 16, 25, 36 in 49 kvadrati na ploskvi oziroma kockah kategorije 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 in 7x7x7. "Po zmagi v kategoriji 3x3x3 mu je čestitalo veliko oboževalcev. Ljudje so tudi jokali."

Max je s sestavljanjem kocke začel že pri rosnih dveh letih. Takrat so mu namreč zdravniki diagnosticirali avtizem, starša pa sta ugotovila, da svojo motoriko rad razvija z reševanjem Rubikovih kock. Prvi naslov prvaka je osvojil pri 15 letih.