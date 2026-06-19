Runners4All povezal študente iz 39 držav in postavil temelje evropske študentske tekaške skupnosti

Ljubljana, 9. junij 2026 – Na zaključni konferenci projekta Runners4All – European Students Run so partnerji predstavili rezultate evropskega projekta, ki je v zadnjih dveh letih povezal študente, univerze, športne organizacije in organizatorje tekaških dogodkov iz vse Evrope ter spodbudil mlade k aktivnemu življenjskemu slogu skozi tek.

Projekt Runners4All je zasnoval Timing Ljubljana ob podpori Mestne občine Ljubljana in Evropske univerzitetne športne zveze (EUSA), financiran pa je bil v okviru programa Erasmus+ Sport. Cilj projekta je bil študente spodbuditi k redni telesni aktivnosti, jim ponuditi strokovno podporo pri pripravah na tekaške izzive ter ustvariti mednarodno platformo za povezovanje mladih skozi šport.

V projekt so bili vključeni partnerji iz 15 evropskih držav, s področja univerzitetnega športa, izobraževanja in organizacije športnih dogodkov. V okviru projekta so nastala izobraževalna gradiva za študente in tekače, izvedene so bile delavnice in mentorski programi, partnerji pa so pripravili tudi priporočila za organizatorje prihodnjih tekaških prireditev.

Vrhunec projekta je predstavljal prvi Evropski študentski tek, ki je oktobra 2025 potekal v okviru NLB Ljubljanskega maratona. Dogodek je presegel vsa pričakovanja. Prijavljenih je bilo kar 1.922 študentov, ki so v Ljubljano pripotovali iz 39 držav. Skupaj so ustvarili eno največjih mednarodnih študentskih športnih srečanj v Evropi ter dokazali, da tek lahko postane močna platforma za povezovanje mladih, promocijo zdravja in medkulturno sodelovanje.

V Timingu Ljubljana že več kot tri desetletja verjamemo, da je tek veliko več kot šport. Je prostor srečevanja, sodelovanja in skupnih izkušenj. Projekt Runners4All je to idejo prenesel na evropsko raven. Ponosni smo, da je prav Ljubljana gostila prvo izvedbo European Students Run in da smo skupaj s partnerji ustvarili temelje za dolgoročen razvoj evropske študentske tekaške skupnosti, je ob zaključku projekta povedal Žiga Černe, vodja projekta Runners4All.

Konec meseca junija uradno zaključujemo projekt Runners4All. Vendar to ni konec. Pravzaprav je šele začetek. V dveh letih smo ustvarili temelje, razvili znanje, povezali partnerje in dokazali, da obstaja velik interes za evropski študentski tek. Evropski tek študentov je prerasel okvir enkratnega projekta in postal pobuda z dolgoročno prihodnostjo. Današnja konferenca zato ni zaključek študentskih tekov, temveč njihov začetek, je povedal Matjaž Pečovnik, generalni sekretar EUSA.

Pomemben rezultat projekta so tudi priporočila za organizatorje tekaških dogodkov, ki vključujejo področja priprave tekačev, varnosti, vključevanja različnih ciljnih skupin, trajnosti, prostovoljstva in uporabe sodobnih tehnologij pri organizaciji športnih prireditev. Namen priporočil je organizatorjem po vsej Evropi pomagati pri ustvarjanju kakovostnih, varnih in vključujočih tekaških dogodkov.

Čeprav se projekt Runners4All formalno zaključuje, se njegova zgodba nadaljuje. European Students Run bo ponovno potekal 17. in 18. oktobra 2026 v okviru jubilejnega NLB 30. Ljubljanskega maratona. Organizatorji pričakujejo še večjo mednarodno udeležbo in nadaljnjo krepitev mreže evropskih študentov, ki jih povezuje tek. Trenutno število prijavljenih študentov je že preseglo 1000.

Posebej spodbudni so tudi rezultati na Univerzi v Ljubljani, ki je bila ena ključnih partneric projekta. Za letošnji European Students Run je bilo med študente razdeljenih že rekordno število prijavnih kod, hkrati pa so na univerzi zaznali občutno rast zanimanja za tekaške aktivnosti. Večja udeležba je bila zabeležena tako na tradicionalnem teku Od faksa do faksa kot tudi na rednih tekaških vadbah za študente. To potrjuje, da projekt ni spodbudil le enkratne udeležbe na dogodku, temveč prispeval k dolgoročnejšemu vključevanju mladih v šport in rekreacijo.