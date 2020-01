S Clippersi prihaja trenutek resnice za Miami

Clippersi so zapleteno moštvo: ekipa, ki je lani slovela po svoji kemiji in pokazala presenetljivo dobro igro, je doživela temeljito prenovo in dobila dva super zvezdnika, kar je do temeljev razmajalo odnose znotraj ekipe. Če sta LeBron James in Anthony Davis hitro našla igralsko sožitje in postala udarni dvojec LA Lakersov, je zlivanje igralskega pristopa Kawhija Leonarda in Paula Georgea še vedno delovni proces.

MOŠTVI

Leonard je s sabo prinesel razvpito "upravljanje obremenitev" oziroma po novem "upravljanje poškodbe", kar pomeni, da prvi zvezdnik Clippersov premišljeno razporeja svojo energijo. Po njegovih besedah je redni del sezone maraton, "ni se treba pehati za vsako zmago, uživajmo v vsakem trenutku. Uživajmo v procesu. Uporabimo ga kot orodje, ko bomo zares na bojišču ... Ne smemo hiteti. Treba je biti potrpežljiv, težko je osvojiti prvenstvo," je svetoval svojim soigralcem.

Ko Lakersi in Milwuakee jurišajo skozi sezono in redko izgubijo tekme, si Clippersi privoščijo spodrsljaje, kot je sredin poraz proti povsem zadnji Atlanti na vzhodu. Kar niti ni presenetljivo, saj na igrišču ni bilo Leonarda, Georgea in Patricka Beverleyja. Toda ko gre za prestiž, pritisnejo na plin. Kar dobro vedo Lakersi. Ali Mavericksi. Bližje je končnica, boljši je Leonard, njegovo povprečje je v zadnjem tednu krepko čez trideset točk, razglašen je za igralca tedna na vzhodu.

Miami jih je pričakal z dolgim seznamom poškodovanih igralcev, pred tekmo so bili kot vprašljivi našteti Jimmy Butler (koleno), Goran Dragić (meče) in Kendrick Nunn (ahilovi tetivi). Napovedi iz tabora Clippersov so odpisale Georgea (kita) in Patricka Beverleyja (prepona). Kar pomeni, da ni čisto jasno, ali prihaja moštvo, ki "upravlja poškodbe", ali Clippersi v jurišni izdaji. Toda ne zdi se verjetno, da bi si po Atlanti privoščili še eno učno uro.

Doseg neizkušenih