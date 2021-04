Samozavestni Mavericksi so k razdejanim Rocketsom prišli po šesto zmago

Dallas je v sezono vstopil z velikimi pričakovanji, a se nato tedne spotikal ob slabšo začetno pripravljenost enega zvezdnika, počasno okrevanje drugega, nato jih je udarila še okužba s koronavirusom in pravila o obvezni karanteni. Šele zadnje tedne so dosegli raven, ob kateri jih lahko uvrstimo v širši krog kandidatov za naslov prvaka. V ponedeljek so proti Utahu pokazali čvrsto obrambo, ki je razorožila najbolj uspešno moštvo dosedanje sezone in prekinila njegov niz devetih zmag. "Premaga te lahko vsako moštvo v NBA, zato vsaka zmaga utrjuje samozavest. Ker so prvi na zahodu, je to velika zmaga, še naprej moramo igrati na ta način," je bil Luka Dončić zadovoljen v ponedeljek. Težko srečanje so odigrali brez Kristapsa Porzingisa, ki je imel težave z desnim zapestjem, a so drugi Mavericksi več kot odlično zapolnili praznino. Latvijec naj bi bil po prvih napovedih trenerja Ricka Carlislanocoj nared, na prvi listi poškodovanih so njegov nastop označili kot vprašljiv.

Ni povsem jasno, kdo bo na igrišče prišel pri Houstonu. Teksaške rakete, ki jim po razprodaji igralcev že tako primanjkuje goriva, naj bi igrale brez Johna Walla, Erica Gordona in Danuela Housea mlajšega. Kakšne so razmere v moštvu, ki je v zadnjih 29 tekmah zmagalo le dvakrat, kaže to, da je bil na zadnjih devetih srečanjih najboljši strelec Kelly Olynyk, ki je prišel iz Miamija kot del paketa za Victorja Oladipa. Kljub temu niso povsem nenevarni, dobili so Kevina Porterja mljašega, ki letos zadeva po 15,6 točk na tekmo, novinec Jae’Sean Tate je v zadnjih devetih tekmah dajal po 14,3 točke, krilni center Christian Wood pa se po poškodbi gležnja vrača k igri, ki ga je pred tem peljala med najboljše v ligi. Trener Stephen Silas, ki je lani od pomočnika Carlisla prestopil v Houston z upanjem, da bo vodil nov naskok na naslov prvaka, sedaj skuša zlepiti razbitine v delujočo ekipo.

V Dallasu imajo povsem drugačne skrbi, v zadnjih 23 tekmah sezone bodo skušali prilesti čim višje na lestvici zahodne konference, da si olajšajo delo v končnici. Cilj je vsaj šesto mesto, s čimer bi se izognili dodatnim kvalifikacijam, ki čakajo moštva od sedmega do desetega mesta. Pri tem jim gre na roko tudi razpored tekem, na papirju imajo najlažje nasprotnike med vsemi moštvi pri vrhu zahodne konference, s povprečjem 45,9 odstotka zmag. Najtežje delo ima Portland, ki ga čakajo tekmeci, ki so v povprečju dobili 54,7 odstotka tekem. Pri čemer so prav Trail Blazersi klub, ki ga morajo Mavericksi izriniti s šestega mesta. Ranljivi so tudi trenutno peti Lakersi, brez poškodovanih zvezdnikovAnthonyja Davisa in LeBrona Jamesa kopičijo poraze in drsijo navzdol, Dallas pa se bo z njimi pomeril v paru tekem 22. in 24 aprila.