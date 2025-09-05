Svetli način
Šport

Saša Dončić po odlični predstavi: Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa

Katovice, 05. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Igralci so pustili srce na igrišču, je po zmagi nad Izraelci, dejal selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić. Luka Dončić je spet blestel in spodbujal soigralce, tudi, ko je bil na klopi, vse to pa se odraža v vse večji samozavesti slovenske ekipe. V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić.

"Jaz osebno oz. mi vsi tukaj vsako tekmo doživljamo kot en spektakel, vsaka tekma praktično šteje, ta tekma nam je pomenila veliko, z njo smo si zagotovili tretje mesto," je uvodoma povedal Saša Dončić. 

Po njegovi oceni so slovenski košarkarji na vseh tekmah pokazali izjemno borbenost in pustili srce na igrišču. Po njegovem mnenju ekipa iz tekme v tekmo raste."Všeč mi je, da so fantje ostali čvrsto skupaj, da so te prijateljske vezi še bolj čvrste in da ne pustijo zunanjim vplivom, da bi vplivali na njihovo prijateljstvo," je dejal Dončić. 

Po njegovem mnenju ekipi tudi na prvih dveh tekmah, ko so izgubili, ne bi smeli nič očitati, saj da so na parketu "dali 100 odstotkov". "Naleteli so na razpoloženo Poljsko, ki v nadaljevanju prvenstva ni niti približno odigrala več take tekme," je opozoril. 

Čeprav Luka Dončić velja za izjemno motiviranega igralca, ki s svojo energijo nenehno bodri soigralce in dviguje samozavest celotne ekipe, je njegov oče prepričan, da uspeh ni odvisen zgolj od njega. "To ni samo Luka," je dejal in dodal, da si vsi fantje medsebojno dajejo spodbudo. 

"Vsi fantje, ki so stopili na igrišče, so dali svoj doprinos oziroma kamenček v ta mozaik, da je ta slika na koncu izgledala zelo lepo," pravi Dončić. 

Slovensko reprezentanco je v Katovicah obiskala tudi delegacija iz Los Angelesa, v kateri sta bila športni direktor LA Lakersov Rob Pelinka in delna lastnica kluba Jeanie Buss. Po besedah Dončića je fantom ta gesta zelo veliko pomenila in je po njegovem mnenju pozitivno vplivala na njih. Razkril je, da sta Buss in Pelinka ekipo obiskala enkrat po koncu treninga, naslednji dan pa že odpotovala nazaj v ZDA. 

Za konec je Dončić še izpostavil, da je kar sedem članov reprezentance sploh prvič na evropskem prvenstvu in da smo trenutno v obdobju pomlajevanja ekipe. Simbioza med starejšimi in mlajšimi igralci je po njegovem mnenju več kot uspešna. 

