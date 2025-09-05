Saša Dončić po odlični predstavi: Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa

"Jaz osebno oz. mi vsi tukaj vsako tekmo doživljamo kot en spektakel, vsaka tekma praktično šteje, ta tekma nam je pomenila veliko, z njo smo si zagotovili tretje mesto," je uvodoma povedal Saša Dončić.

Po njegovi oceni so slovenski košarkarji na vseh tekmah pokazali izjemno borbenost in pustili srce na igrišču. Po njegovem mnenju ekipa iz tekme v tekmo raste."Všeč mi je, da so fantje ostali čvrsto skupaj, da so te prijateljske vezi še bolj čvrste in da ne pustijo zunanjim vplivom, da bi vplivali na njihovo prijateljstvo," je dejal Dončić.

Po njegovem mnenju ekipi tudi na prvih dveh tekmah, ko so izgubili, ne bi smeli nič očitati, saj da so na parketu "dali 100 odstotkov". "Naleteli so na razpoloženo Poljsko, ki v nadaljevanju prvenstva ni niti približno odigrala več take tekme," je opozoril.

Čeprav Luka Dončić velja za izjemno motiviranega igralca, ki s svojo energijo nenehno bodri soigralce in dviguje samozavest celotne ekipe, je njegov oče prepričan, da uspeh ni odvisen zgolj od njega. "To ni samo Luka," je dejal in dodal, da si vsi fantje medsebojno dajejo spodbudo.

"Vsi fantje, ki so stopili na igrišče, so dali svoj doprinos oziroma kamenček v ta mozaik, da je ta slika na koncu izgledala zelo lepo," pravi Dončić.

Slovensko reprezentanco je v Katovicah obiskala tudi delegacija iz Los Angelesa, v kateri sta bila športni direktor LA Lakersov Rob Pelinka in delna lastnica kluba Jeanie Buss. Po besedah Dončića je fantom ta gesta zelo veliko pomenila in je po njegovem mnenju pozitivno vplivala na njih. Razkril je, da sta Buss in Pelinka ekipo obiskala enkrat po koncu treninga, naslednji dan pa že odpotovala nazaj v ZDA.