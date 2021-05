Mavericksi svojo usodo držijo v lastnih rokah

Zmaga proti Raptersom bi zagotovila, da so osvojili najmanj šesto mesto in so se izognili dodatnim kvalifikacijam, ki si jih ob eksplozivnem Stephenu Curryju v Golden Statu in nepredvidljivem Memphisu ne želi nihče. Ker imajo sedaj prednost pred Portlandom, jim skupaj z morebitno nedeljsko zmago proti Minnesoti prinaša tudi peto mesto in najverjetnejši prvi krog končnice proti Denverju. To bi pomenilo soočenje dveh mladih supernov, prijateljev in članov kluba Balkan Boys, Nikole Jokića in Luke Dončića. Prvi je neuradno že okronan za najboljšega igralca rednega dela sezone, drugi je nekronani princ NBA. V Dallasu so že nekajkrat presenetili same sebe z mlahavo igro proti najmanj nevarnim tekmecem, toda peto mesto se zdi dovolj močna motivacija, da bo na igrišče prišla ekipa, ki je oskubila Pelicanse, ne pa tista, ki je Grizzliesom pustila, da so jih pomendrali.

Pri Torontu še ni povsem jasno, kako se bodo lotili Teksašanov. V četrtek je proti Chicagu nastopilo le osem igralcev, ko si je Yuta Watanabe že v prvi četrtini poškodoval gleženj, je preostala sedmerica morala sama dokončati delo. Kar je pomenilo, da je vsak od njih na igrišču preživel najmanj 39 minut. S porazom so si zagotovili sedmo mesto od spodaj navzgor, zato ni več razlogov za namerno izgubljanje na zadnjih dveh srečanjih. To lahko povzroči val nenadnih ozdravitev in vrnitev Kyla Lowryja, Pascala Siakama, O. G. Anunobyjain Freda VanVleeta. Ali pa trener Nick Nurse ne bo želel nerodnih poškodb na tekmah brez pomena zanje in bo jedro moštva še naprej čuval za prihodnjo sezono. V ten primeru bi se moral Dallas sprehoditi čez utrujeno kanadsko rezervo, domači navijači v dvorani pa bodo znova zahtevali Bobana Marjanovića in priljubljeni srbski center spodbujali, naj vrže za tri točke.