Dončić: "Čaka nas še veliko dela"

Tekma z Miamijem se ni končala s tako hudim porazom kot srečanji z Atlanto in Denverjem, Mavericksi so v prvem polčasu pokazali dobro igro in se enakovredno kosali s po mnenju mnogih ta hip najboljšim moštvom v ligi. Poleg tega so igrali brez velikih teles pod obročem, težave s hrbtom so na klop posadile Maxija Kleberja in Kristapsa Porzingisa. Ob vseh težavah je trener Jason Kidd poskusil z nižjo prvo peterko, v katero je uvrstil Jalna Brunsona (25 točk, 3 podaje, 7 skokov). Ta naj bi kot drugi organizator igre prevzel nekaj Dončičevega (33 točk, 5 podaj, 3 skoki) bremena. Kombinacija je delovala, sploh v prvem polčasu, toda izvrstna obramba Miamija je z nenehnim menjavanjem obrambnih igralcev izčrpavala Slovenca, v drugem polčasu še bolj zgostila vrste in nadenj pošiljala po dva igralca.

Brunson je bil učinkovit dodatek prvi peterki, zadel je deset od trinajstih metov (Dončić 10 od 24), a na koncu ni bil zadovoljen, "ko je Luki posvečeno toliko pozornosti obrambe, ko se ta podvaja na njem... moramo drugi opraviti boljše delo." Ko je pred kamerami prvič pogledal na list s statistiko srečanja, mu je ušel vzklik "Jezus... štirje z več kot dvajsetimi točkami..." Jimmy Butler (23 točk, 6 podaj, 6 skokov, 3 ukradene žoge, blokada), Kyle Lowry (22 točk, 9 podaj, 5 skokov) in Bam Adebayo (22 točk, podaja, 13 skokov, 2 blokadi) so vodili prvo peterko, njihov najboljši strelec Tyler Herro (25 točk, 4 podaje 3 skoki) pa je v igro vstopil s klopi in povsem zasenčil celotno klop Dallasa, ki je skupaj zmogla le 21 točk. To je brez dvoma tudi posledica Brunsonove selitve v začetno peterko, kljub spodbudni igri Franka Ntilikine (4 točke, skok) na zadnjih tekmah pa je jasno, da morajo okrepiti igro rezervistov.

"Drugi organizator igre je pomoč Luki. Obramba ga je spremljala po celem igrišču, silijo ga, da trdo dela, skušajo ga izmučiti. Rekel sem mu, naj Brunson začenja napade, prenese žogo čez polovico, 'žoga te bo že našla'. To je eden od načinov, da počiva. Naj je še tako dober, ne more biti udeležen v vsaki akciji. Ne bo zdržal sezono z 82 tekmami," je Kidd po tekmi pojasnil svojo odločitev z Brunsonom. Tudi Dončić je dejal, da gre za dobro potezo, "imamo več igralcev, ki lahko ustvarjajo, odličen ni bil samo pri tem, ampak tudi pri doseganju košev." Za svojo igro je dejal, da mora vsako tekmo začenjati odločno, "vem, da je to težko, tako veliko tekem je. A moram biti vse bolj odločen, vsi moramo (igrati odločneje)." Po njegovih besedah začetek sezone ni slab, "izgubili smo proti boljšim ekipam, čaka nas še veliko dela."