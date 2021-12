Mavericksi so tudi brez Dončića brez težav premagali Thunderje

Dallas je v petem poskusu, da tekmo izpeljejo brez zvezdnika iz Slovenije, prišel do zmage. Drži, da po devetih porazih v zadnjem mesecu tudi igra z Dončićem ni prinašala veliko veselja, a sedaj vsaj vemo, da tudi v tej sezoni zmorejo brez njega ugnati tekmece. Drži sicer, da je Oklahoma City najmlajše moštvo v ligi in pri dnu lestvice v zahodni konferenci, a nujno potrebni zmagi ni dobro preveč podrobno gledati v zobe. Maverickse je tokrat vodil Jalen Brunson (18 točk, 3 podaje, 9 skokov), ki je začel nekoliko negotovo. "Tekmo sem začel omahljivo, nič strašnega, le na trenutke nisem bil čisto prepričan, ali naj podam ali vržem na koš." A je do tretje četrtine, ko je nanizal deset zaporednih točk, odgnal vse dvome. "Razkošje je imeti igralca, ki lahko prihaja s klopi ali pa začne tekmo. Je resničen profesionalec, veseli smo, da ga imamo. Zelo dobro je vodil moštvo, to je bila ena naših hitrejših tekem," mu je lepe besede namenil trener Jason Kidd.

Čeprav je bila domača prva peterka celo nekoliko boljša od začetne postave gostov (55 točk za Thunderje, 49 za Maverickse), je klop Dallasa s 54 točkami povsem odpihnila skromen večer domačih rezervnih igralcev (skupaj so zmogli 29 točk) in poskrbela, da so gostje brez večjih težav krmarili skozi vseh 48 minut. Načeloval ji je soliden Maxi Kleber (16 točk, 2 podaji, 7 skokov), če prezremo le en ouspel met od šestih izza črte za tri točke. Ne ravno bleščeč večer je imel Kristapsa Porzingisa (13 točk, 3 podaje, 7 skokov, blokada), ki je zadel le šest od sedemnajstih metov, precej žalosten je bil tudi pogled na statistiko Tima Hardawayja mlajšega (6 točk ob dveh koših iz devetih metov, 3 podaje, 5 skokov). Dorian Finney-Smith (8 točk, 5 podaj, 6 skokov, 3 ukradene žoge, 2 blokadi) je šibkejši strelski večer (trije koši v desetih poskusih) prekril s trdim delom na obeh straneh igrišča.

Nujno potrebna zmaga, ki ne bo šla v anale zaradi svoje lepote, je bila ozaljšana vsaj z dobro igro mladega Mosesa Browna (15 točk, 6 skokov, ukradena žoga, 2 blokadi v dobrih 20 minutah), svojih slabih 19 minut igre je izrabil tudi Josh Green (8 točk, 2 podaji, 5 skokov, ukradena žoga). Prvega je morda navdihnila tudi vrnitev v mesto, ki se mu je poleti odreklo. "Bilo je lepo doživetje znova videti nekdanje soigralce in trenerje," je dejal po tekmi. Pri njegovem razvoju mu pomaga nekdanji odličen center Tyson Chandler, ki se je v Dallas vrnil kot eden od pomočnikov strokovnega vodstva. "Pomaga mi razumeti igro na povsem drugi ravni," je dejal Brown, ki se odlikuje po energičnih predstavah. "Izjemno rad imam to igro, soigralci in trenerji pa me spodbujajo." Po besedah Kidda so mu želeli dati več priložnosti, saj vliva energijo celotnemu moštvu. "Igral je zelo dobro, zasluži si več minut, z njimi postaja vse boljši. Zelo trdo dela, sedaj se privaja tej rutini in lahko vidite rezultate," je bil Kidd zadovoljen.