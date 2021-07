Se bo Tinin trener Marjan Fabjan po uspehu svoje varovanke znova odpravil peš na Brezje?

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem gostili soavtorja tega uspeha – Trstenjakovo in legendarnega trenerja Marjana Fabjana , ki je z judoistkami osvojil že šest olimpijskih medalj za Slovenijo. Oglasili pa so se tudi v Celje, kjer sta starša srebrne Tine – Silva in Boris Trstenjak .

Kakšen začetek tedna! Nov dan, nova medalja. Tokrat srebrna – Tine Trstenjak . To, kar počnejo slovenski olimpijci, je naravnost navdihujoče in neverjetno. Dvomilijonska Slovenija ima 4. dan olimpijskih iger že tri medalje – skoraj eno na dan.

Ob teh uspehih se sprašujemo, kam nas še lahko pripeljejo slovenski olimpijci, kaj pomenijo vsi ti uspehi? In kako lahko ti isti uspehi pripeljejo tudi do političnih iskric na družbenih omrežjih?

Ne zgodi se pogosto, da se dobitnica zlate medalje prikloni in na roke dvigne svojo tekmico. Kako 'zlata Tina' gleda na to potezo večne tekmice, za katero se zdi, da sta že prijateljici? Trstenjakova meni, da je bila to zelo lepa gesta. "Midve sva sicer izven tatamija prijateljici; na tatamiju sva pač konkurentki. Vsekakor pa, kadar sva v finalu, pripraviva zelo lepo borbo. Seveda je bila vesela zmage in mislim, da je to naredila zaradi tega," pravi.

Kako pa je to potezo Francozinje videl Fabjan? Tudi on se strinja, da je bila to lepa gesta. "To je takšen mini šov, trenutek sreče," je ponazoril.

Kako medtem Trstenjakova gleda na včerajšnje borbe? Kljub bolečinam je tukaj namreč medalja. "Vsaka borba je bila težka, vsako sem se do konca borila, sem se kar namučila. Ampak s trenerjem sva naredila dober načrt in na koncu sem prišla do finala," odgovarja športnica.

Na vprašanje, ali je razočarana, ker je osvojila samo srebro, pa poudarja, da je olimpijska medalja – olimpijska medalja. "Seveda bi bila raje zlata, šla sva po zlato, ampak vseeno – tudi srebro je super."

V štirih dneh že tretja slovenska medalja: 'Mislim, da je to ena najmočnejših reprezentanc tukaj'

Kako pa doživlja slovenske uspehe v Tokiu? "Mislim, da je to najmočnejša slovenska olimpijska reprezentanca tukaj; čeprav ena izmed manjših, a mislim, da je najmočnejša," je ponosna. Fabjan pa ob tem dodaja, da je to lepo za tako majhno državo. "Tudi jaz sem ponosen na vse druge medalje, ne samo na svoje, saj sem Slovenec. In vsaka nova medalja, ki bo prišla, bom toliko bolj ponosen. Ker se lahko tudi pred drugimi državami, ki so v tem judo svetu pohvalim: Glejte, mi pa imamo v taekwondoju medaljo, ali pa v košarki, in tako naprej ... Tako, da je to en velik ponos za našo državo."

V oddaji 24UR ZVEČER pa so Fabjana ob tem še povprašali, ali se bo tudi tokrat odpravil peš na Brezje? "Šel bom k maši na Brezje, ne bom pa peš šel," je odgovoril.

Pogovor sta sicer poslušala tudi starša srebrne Tine. In kaj jima je sporočila? "Da komaj čakam, da pridem domov," pravi nasmejana Celjanka.

Kaj pravita na njeno sporočilo in več o odrekanjih, ki so bila potrebna, da je Tina danes tako uspešna športnica, pa v videu spodaj: