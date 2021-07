Še dva koraka do olimpijskih sanj

Venezuela - država nogometa ali košarke?

Venezuela je sicer bolj znana po nogometu, a večje reprezentančne uspehe so dosegli v košarki. Na olimpijskih igrah je Venezuela igrala že dvakrat in sicer leta 1992 v Barceloni, ter leta 2016 v Riu de Janeiru. Na obeh igrah so z eno zmago in štirimi porazi zasedli peto mesto v skupini in igre končali v skupinskem delu. Trikrat so že bili prvaki Južne Amerike (1991, 2014 in 2016), največji reprezentančni uspeh pa so dosegli z zmago na Vseameriškem prvenstvu (na katerem sodelujejo države zahodne poloble) leta 2015, kar jim je takrat tudi prineslo olimpijsko vozovnico. Sodelovali so tudi že na štirih svetovnih prvenstvih, nazadnje leta 2019, ko so v skupini A končali na drugem mestu in se uvrstili v nadaljni skupinski del. Tam pa so po dveh porazih izpadli in osvojili končno 14. mesto.

Na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja so igrali z domačo Litvo in izgubili s 76:65. Z 11 ukradenimi žogami, tremi blokadami in 19 osebnimi napakami so pokazali fizično in obrambno košarko ter dali vedeti, da niso lahek nasprotnik. Na drugi tekmi pa so z 94:80 premagali Južno Korejo in se uvrstili v polfinale kvalifikacijskega turnirja. Najboljši strelec je bil s 17 točkami organizator igre, Heissler Guillent.

Večina reprezentanov Venezuele igra v domači košarkarski ligi. Povprečna starost njihove ekipe je 31 let, kar je tri leta več od povprečne starosti naše ekipe, je pa njihova povprečna višina s 193 centimetri za pet centimetrov nižja od slovenskega povprečja, ki znaša 198 centimetrov.