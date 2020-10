Se Miami lahko pobere po katastrofi s prve tekme?

Usoda Dragića še ni povsem določena, čeprav večina analitikov meni, da je njegova sezona bržčas končana. Okrevanje po poškodbi tetive stopalnega loka je odvisno od teže poškodbe, v povprečju so igralci v NBA izpustili 15 tekem (kar pomeni okoli pet tednov), če tetiva ni zelo močno natrgana, je okrevanje lahko tudi krajše. Branilec Brooklyn Netsov Joe Johnson je pred sedmimi leti dobival injekcije proti bolečinam in nadaljeval z igranjem v prvem kolu končnice, a je priznal, da je bil na koncu na igrišču le še kot vaba za nasprotne branilce. 34-letni Dragić je dosegel svoje sanje, neposreden boj za naslov prvaka NBA, hkrati je že večkrat dokazal, da je izjemno žilav. "Vem, da je zelo trdoživ, to je finale," je trener Miamija Erik Spoelstra dejal v sredo.

Na prvi tekmi je Los Angeles začetni zaostanek trinajstih točk preobrnil v vodstvo za 32 točk. Spoelstra je eden najbolj nadarjenih trenerjev v NBA, a bi moral za uresničitev Butlerjeve napovedi v dveh dneh nekaj rezervistov iz grelcev klopi preobraziti v vrhunske igralce, ki se lahko kosajo z Jamesom in še bolj z velikim, atletskim in natančnim Anthonyjem Davisom. Košarkarski kralj in njegov prestolonaslednik sta na prvi tekmi povsem zasenčila Heate, James je dal vedeti, da je odločen čim prej odpraviti Floridčane za nov prstan. Dragića bo najbrž nadomestil Kendrick Nunn, ki je že v rednem delu sezone prevzel njegovo mesto v začetni peterki, po okužbi s koronavirusom, ko je v Orlando prišel skoraj mesec dni kasneje od soigralcev, pa je obsedel na klopi. Sedaj se mora spomniti, zakaj je bil v tej sezoni drugi najboljši novinec lige. V sredo je dosegel 18 točk (zadel je osem od enajstih metov), toda večinoma je igral v "smetarskem času", kot Američani imenujejo razdobja igre, ko moštvi – ali eno do njih – ne igrata več s polno močjo.

Luknjo nenadomestljivega Adebaya bosta krpala Kelly Olynyk in Meyers Leonard. Prvi je v končnici zbral povprečno 5,8 točke in 4,2 skoka na tekmo, nekajkrat pa predvsem s svojim metom za tri poživil igro. Leonard je v rednem delu sezone začel 49 tekem, v Orlandu pa je Spoelstra igral z vse nižjo postavo, tako da visoki center ni več prihajal na igrišče, sčasoma je vse manj minut dobival tudi Olynyk. Visoki Lakersi z Davisom kot krilnim centrom in Dwightom Howardompod košem so na prvi tekmi dobili 54 skokov za žogo, Miami le 36, izničila sta tudi napadalno učinkovitost Adebaya. Kar kaže, kako težko delo čaka Olynyka in Leonarda. Novinec Tyler Herro mora močno popraviti svojo obrambo, na prvem soočenju je bil lahka tarča losangeleškega napada, z njim na igrišču so Lakersi dosegli 35 točk več od tekmecev. To je najbrž tudi napoved za še več conske obrambe, le da brez atletskega in hitrega Adebaya kot zadnje ovire pred obročem. Precejšen dolžnik je tudi Duncan Robinson, specialist za trojke je le trikrat vrgel proti obroču (vse tri mete je zgrešil), nocoj bo moral igrati precej bolj odločno.

Spoelstra ni obupal, "to je položaj, ko si najbolj ustvarjalen – pred tabo je povsem drugačna, povsem nova preizkušnja. To je bistvo sistema končnice, vsak naslednji krog je težji in večji izziv, na koncu zmaga boljše moštvo."Po njegovih besedah so Los Angelesu pustili, da jim je vsilil svoj način igre, pri čemer moštvi igrata na zelo različna načina. "Zato je soočenje tako zanimivo, a moramo najti boljše rešitve," je napovedal drugačen pristop. Tudi James opozarja, da kljub hudemu porazu in ob zdesetkani postavi ne smejo podcenjevati Miamija, saj dobro pozna svojega nekdanjega trenerja. "Na igrišču bo pet igralcev, vsi so nevarni, ni važno, kdo je v postavi, ni važno, kako se imenuje. Moramo so pripraviti, da nas kot moštvo vedno lahko premagajo. Tudi kot posamezniki niso tukaj brez razloga," je dejal. "Delo še ni opravljeno, nismo zadovoljni z le eno zmago. Tako preprosto je."