Serena Williams sporoča: Naomi Osaka bi najraje objela

Japonska tenisačica je v objavi na Twitterju zapisala, da "je resnica to, da se že od US open leta 2018 borim z napadi depresije." V finalu omenjenega turnirja je Osaka premagala Sereno Williams . Američanko so odločitve sodnikov na tem obračunu tako razjezile, da je sodniku zelo glasno in po mnenju mnogih nespoštljivo povedala svoje mnenje. Med podelitvijo pokala so navijači na stadionu Arthur Ashe stopili na Serenino stran in z glasnimi žvižgi izrazili svoje mnenje o odločitvah sodnikov. To je takrat 20-letno Naomi pripeljalo do joka, čeprav je osvojila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam.

V zapisu na Twitterju je Naomi poudarila, da se za odstop odločila zato, ker "je to najboljše za turnir in druge igralke. Predvsem pa za moje dobro počutje." Zaveda se, da čas njene odločitve ni najboljši in bi lahko svoje sporočilo povedala bolj jasno. Po njenem mnenju ni sproščena govorka v javnosti: "Napadejo me ogromni valovi anksioznosti pred pogovori s svetovnimi mediji."Zahvalila se je tudi številnim novinarjem, ki so po njenih besedah vedno bili prijazni do nje.

'Želim si jo objeti, ker vem, kako ji je'

Serena, ki na letošnjem Rolad Garrosu lovi že 24. naslov na turnirjih za grand slam, se je zdaj na novico odzvala. "Po njenem mnenju imamo vsi različne osebnosti in vsi smo drugačni. Jaz imam bolj trdo kožo, drugi bolj tanko." Američanka je o Japonki nadaljevala:"Moramo ji pustiti, da se s tem sooči tako, kot se njej zdi najboljše." Nato se je ozrla na odnos športnikov z mediji. "Moraš se potruditi in reči, da potrebuješ pomoč z A, B, C ali D in se z nekom pogovoriti. Jaz sem tudi bila v tem položaju. Zagotovo sem imela priložnosti, da se pogovorim z ljudmi in povem, kako se počutim. Ni nujno, da so to člani moje družine, ali ljudje, ki jih poznam." Na zapis Osake, da so se njene težave začele po incidentu leta 2018, se Američanka ni odzvala.