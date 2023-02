Skakalci, Kranjec, Mastnak in Kotnikova Bloudkovi nagrajenci za leto 2022

Smučarski skakalci z ekipne tekme na olimpijskih igrah v Pekingu, Peter in Cene Prevc ter Timi Zajc in Lovro Kos, alpski smučar Žan Kranjec in deskarja Tim Mastnak ter Gloria Kotnik so za lani osvojene olimpijske medalje dobili najvišja državna priznanja za šport za leto 2022, Bloudkove nagrade. Podelili so še 10 plaket.

Na 58. podelitvi, ki je bila na Brdu pri Kranju, sta navzoče z nagovori pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo je podal predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, vrhunski alpinist Viktor Grošelj.

icon-expand Cene Prevc, Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Žan Kranjec FOTO: Luka Kotnik

Poleg štirih nagrad je odbor podelil tudi deset plaket, ki so jih za pomembne tekmovalne dosežke prejeli atlet Kristjan Čeh, svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, strelca Boštjan in Jasmina Maček, osvojila sta bronasto medaljo v mešani ekipni tekmi v trapu na svetovnem prvenstvu, Maja Povšnar, svetovna prvakinja v ju-jitsuju in jadralec Toni Vodišek, svetovni in evropski prvak v kajtanju.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa so plakete prejeli Janez Hudej, Vladimir Sitar in Branko Terglav, za življenjsko delo v športu pa Branko Recek, Janez Slavič in Alojz Radelj. Za lansko leto je odbor prejel 83 predlogov in obravnaval 79 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 podeljenih že 1312 priznanj, od tega 306 nagrad in 1020 plaket. Za nagrade za leto 2022 je bilo podanih 39 predlogov, za plakete pa 24. Višina Bloudkove nagrade znaša 9000 evrov, za plakete pa 3000 evrov.

icon-expand 58. podelitev Bloudkovih priznanj FOTO: Luka Kotnik

"Zaradi neverjetnih dosežkov in razvoja slovenskega športa v zadnjih letih je Bloudkov odbor vsako leto postavljen pred zahtevnejše odločitve. Odločanje, komu podeliti priznanja, ob številnih, ki si ga zaslužijo, je skoraj misija nemogoče. Zato se Bloudkov odbor že nekaj let zavzema za spremembo pravilnika, po katerem lahko sedaj podelimo le tri, v izjemnih in posebej utemeljenih primerih pa največ štiri nagrade," je v obrazložitvi pojasnil Grošelj. Odbor v sedanji sestavi želi doseči predvsem dve spremembi. Prva je, da se v letih olimpijskih iger število nagrad poveča za vse prejemnike olimpijskih medalj, tudi za tiste, ki v preteklosti Bloudkove nagrade še niso prejeli. "To bi odboru omogočilo, da bi lahko nagrajeval tudi vrhunske športnike neolimpijskih športov, še posebej pa trenerje, športne funkcionarje in druge zaslužne delavce v športu," je pojasnil Grošelj.

icon-expand Viki Grošelj, predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj FOTO: Miro Majcen