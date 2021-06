"Počutje se spreminja iz tedna v teden, odvisno od forme. Boljša ko je forma, boljše je počutje čez dan. Zdaj bi radi uredili počep tako, da bi na kateri koli skakalnici potrebovali maksimalno dva skoka, da bi ga ujeli, ne pa da bi ga ujel šele v nedeljo v zadnji seriji. V zadnjem mesecu smo zamenjali pet skakalnic, je pa vidna že razlika med to skakalnico v Kranju in Planico," pravi kapetan slovenskih orlov Peter Prevc . Prihajajoča sezona bo tudi olimpijska, a se izkušeni Prevc za zdaj s tem še ne obremenjuje: "Na vsako sezono se je treba zelo dobro pripraviti, če želiš biti na vrhu. Na vsaki tekmi vsi, ki so na startu, dajo vse od sebe, je pa olimpijski dosežek res odmevnejši."

Najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil lani z devetim mestom Anže Lanišek , ki je imel tudi nekaj težav s hrbtom. "Zdravje je za zdaj v redu. Včasih se pojavijo kakšne manjše bolečine, a nič hujšega, in to skušamo takoj rešiti," je o svojem počutju povedal Lanišek. Dodal je, da imajo vsi rajši skakalnico kot kondicijske treninge, a se zavedajo tudi njihove pomembnosti.

Kako pa je s potekom priprav zadovoljen glavni trener Robert Hrgota? "S potekom priprav sem zadovoljen, zdaj smo en mesec na skakalnici. Nekateri fantje so že na zelo visoki ravni. V poletnem pripravljalnem obdobju želimo dvigniti nivo, konstanto, pred zimo pa lahko potem natančneje izpilimo tehniko. Utrditi želimo osnove skakanja, vožnjo, spuščanje po zaletu in start, da ne bomo imeli težav s preskoki na različnih skakalnicah in bodo to pozimi usvojili že v enem skoku," je o glavnem cilju treningov povedal Robert Hrgota.

Konec meseca gredo skakalci na priprave v tujino, potem pa bodo do Wisle, kjer bo sredi julija prva tekma poletne velike nagrade, trenirali v Kranju. Sledil bo kakšen dan premora in novi treningi do začetka avgusta in tekme v Courchevelu, nato pa skakalce čaka malo daljši, desetdnevni oddih, je načrt dela predstavil glavni trener.