Skupina športnikov zahteva izključitev Belorusije iz olimpijske družine

Belorusija je vse od spornih predsedniških volitev 9. avgusta v politični krizi. Zmago je razglasil dolgoletni predsednik Aleksander Lukašenko, a opozicija vztraja, da so se zgodile volilne prevare, in zahteva njegov odstop. V državi redno potekajo protesti, ki so deležni brutalnega zatiranja režima.

Aljaksandra Gerasimenja, svetovna prvakinja in dobitnica treh olimpijskih medalj, vodi BSSF in je med 900 osebnostmi iz beloruskega športa, ki so se podpisale pod omenjeno pismo. Trdijo, da Lukašenko in NOCRB kršita tudi olimpijsko listino Moka. Zapisali so, da je beloruska vlada po izbruhu nemirov nad vsaj 40 športniki in trenerji izvajala nasilje, deseterica pa je v zaporu, med njimi udeleženka OI in košarkarica Jelena Leučanka.

Pismo so direktorju olimpijske solidarnostiJamesu Macleodu in tiskovnemu predstavniku MokaChristianu Klaueju izročili po protestnem pohodu v petek na sedežu Moka v Lozani in to objavili tudi na družbenih omrežjih.

Predsednik Moka Thomas Bach se je oglasil že sredi tega meseca in razmer ni podrobno komentiral. Ocenil je, da so poročila športnikov in medijev o dogajanjih v Belorusiji skrb vzbujajoča. Od Belorusije je zato zahteval, da se v skladu z olimpijskimi načeli športnikov zaradi politične usmeritve ne sme diskriminirati.