Slab začetek za slovenske judoiste

V Budimpešti se je v nedeljo začelo svetovno prvenstvo v judu, na katerem slovenske barve zastopa kar 13 judoistov in judoistk. Prvi trije tekmovalni dnevi so se za slovenske judoiste končali precej klavrno, saj jim ni uspelo zmagati niti v eni borbi.

Prvi dan (ženske do 48 kg in moški do 60 kg) Tekmovanje so v nedeljo odprli borci v najlažjih kategorijah, ženske do 48 kilogramov in moški do 60 kilogramov. Za Slovenijo sta na blazine stopila David Štarkel in Maruša Štangar, ki sta tekmovanje zaključila že po prvi borbi. Štarkel je po štirih minutah zlate točke izgubil proti Maročanu Issamu Bassouju, Štangarjeva pa je bila prvi krog kot sedma nosilka turnirja prosta, v drugem krogu pa je v treh minutah prejela tri kazni za neaktivnost in izpadla proti bivši mladinski svetovni prvakinji Kogi Vakaniiz Japonske. Po borbi je za uradno stran Judo zveze Slovenije (JZS) dejala: "Z Japonko Kogo se še nisva borili, tudi na pripravah ne, a z Olgo sva pogledali njene borbe in nanjo se mi je uspelo kar dobro pripraviti, tako da me ni presenetila, ni me ogrozila s svojimi tehnikami, niti stoje niti v parterju. A bila sem prepočasna, ni se mi uspelo vključiti in prilagoditi borbe trenutni situaciji, ko sem hitro dobivala kazni. Krivda je seveda moja, a prvi dve kazni sta bili po mojem mnenju nekoliko nepravični oz. prehitro dodeljeni. Sicer sem se za tekmovanje počutila dobro psihično in fizično pripravljena, čeprav vem, da je za OI še nekaj rezerve. Prva borba je zame najbolj problematična in takoj sem dobila zelo nevarno nasprotnico iz domovine juda, za katero je SP ciljno tekmovanje. Kaj bi bilo, če bi bilo–o tem je nesmiselno razpravljati. Občutki po prvenstvu so mešani. Dejstvo je, da je borba pokazala nekatere moje slabosti, ki jih bom do OI poskušala popraviti. Sedaj me čaka nekaj fizične priprave in prejela bom še en odmerek trombocitne plazme v levo koleno, nato pa me do odhoda na Japonsko (12. 7.) čakajo še dvoje borbene priprave, in sicer v Šamorinu in Poreču. Na Japonskem bomo pred odhodom v olimpijsko vas zaključni del priprav opravili v mestu Abiko."

icon-expand Maruša Štangar FOTO: IJF

Najlažji kategoriji sta sicer postregli s kar nekaj presenečenji. Pri moških do 60 kilogramov je prvi nosilec kategorije, Rjuju Nagajama iz Japonske, izpadel že v tretjem krogu, drugi nosilec, Španec Francisco Garrigos, pa v četrtfinalu in se je tako z repasažem moral prebiti do bronastega odličja. Drugo bronasto odličje je Azerbajdžanu priboril Karamat Husejnov, srebrno odličje pa Kazahstanu Gusman Kirgizbajev. Naslov svetovnega prvaka, ki je za Rusijo prvi moški naslov po desetih letih, je osvojil Jago Abduladze.

icon-expand Jago Abduladze FOTO: IJF

Pri dekletih do 48 kilogramov je imela slab dan prva nosilka tekmovanja in najboljša na svetovni lestvici, Distria Krasniqi, ki je na koncu dosegla le peto mesto. Bron sta osvojili druga in tretja nosilka turnirja, Mongolka Uranceceg Munkhbat in Španka Julia Figueroa. Japonski finale je dobila starejša, a nižjeuvrščena Nacumi Cunoda pred že omenjeno Kogo Vakano, ki je premagala našo tekmovalko. Drugi dan (ženske do 52 kg in moški do 66 kg) V ponedeljek so bila na vrsti dekleta do 52 kilogramov in fantje do 66 kilogramov. Slovenske barve je zastopal peti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, Adrian Gomboc, ki tokrat ni bil razpoložen in je po treh kaznih izpadel že v prvem krogu proti Kazahstancu Jeldosu Žumakanovu. “V borbi s Kazahstancem je bila moja taktika, da se osredotočim na njegovo levo roko, ker je levičar, meni pa levičarji ne ustrezajo. Žumakanova poznam že od prej, pred današnjim dvobojem sva se enkrat že pomerila. Z današnjo borbo sem zadovoljen, je pa še malo časa za napredek do olimpijskih iger. Sedaj me čakajo še ene mednarodne priprave, podrobneje pa bova delo s trenerjem dorekla v naslednjih tednih, po svetovnem prvenstvu.”je povedal Gomboc za spletno stran JZS.Bron sta v Gombocevi kategoriji osvojila Jakub Šamilov za Rusijo in Baškuu Jondonperenlejza Mongolijo. Srebro je osvojil prvi nosilec tekmovanja in prvouvrščeni na svetovni lestvici, Italijan Manuel Lombardo, naslov svetovnega prvaka pa je ubranil Japonec Joširo Marujama. V ženski kategoriji do 52 kilogramov je vse tekmice brez težav odpravila prva nosilka tekmovanja Ai Šišime iz Japonske, ki je v finalu premagala ŠpankoAno Perez Box, tretji mesti pa sta osvojili Švicarka Fabienne Kocher ter Izraelka Gefen Primo.

icon-expand Adrian Gomboc FOTO: IJF

Tretji dan (ženske do 57 kg in moški do 73 kg) V ženski kategoriji do 57 kilogramov Slovenija tokrat ni imela predstavnice, saj aktualna evropska podprvakinja, Kaja Kajzer, okreva po poškodbi, ki jo je staknila v finalu evropskega prvenstva. V tej kategoriji do polfinalnih bojev ni bilo večjih presenečenj, saj se so na tekmovanje uvrstile prav prve štiri nosilke. Na koncu je naslov svetovne prvakinje osvojila Kanadčanka Jessica Klimkait, ki je v finalu premagala Japonko Momo Tamaoki. Tretjih mest sta se razveselili Nora Gjakova iz Kosova in Theresa Stoll iz Nemčije. Prva nosilka tekmovanja in prvouvrščena na svetovni lestvici, Kanadčanka Christa Deguchi, pa je na koncu presenetljivo končala na petem mestu in s tem mesto na olimpijskih igrah prepustila reprezentančni kolegici in novopečeni svetovni prvakinji Klimkaitovi.

icon-expand Martin Hojak FOTO: IJF

V moški kategoriji do 73 kilogramov je imela Slovenija kar dva predstavnika, Juša Meciloška in Martina Hojaka. Tudi Mecilošku in Hojaku se ni uspelo prebiti skozi prvi krog. Meciloška je po dobri minuti borbe s končnim prijemom premagal Švicar Nils Stump, Hojaka pa je kljub vodstvu dvakrat vrgel Izraelec Jehonatan Elbaz, ki ga je izločil iz tekmovanja. Svojo borbo je po tekmovanju Hojak za spletno stran JZS komentiral takole: "Vedel sem, da je nasprotnik levičar, in v borbo sem vstopil z mislijo, da bodo učinkovale tehnike, ki jih vadim specifično za levičarje. Drugih specifičnih priprav ni bilo. Za zdaj podrobnejših načrtov za prihodnjih nekaj mescev še nimam, jih bova pa s trenerjem naredila po koncu svetovnega prvenstva." V finale te kategorije se presenetljivo ni uvrstil absolutni favorit, Japonec Soiči Hašimoto, ki je v polfinalu klonil proti Švedu Tommyju Maciasu. Hašimoto se je moral zadovoljiti le s tretjim mestom, na isti stopnički je stal še turški predstavnik Bilal Ciloglu. V finalu Maciasu ni uspelo ponoviti presenečenja iz polfinala, saj je klonil proti bivšemu olimpijskemu prvaku (sicer v kategoriji nižje), Gruzijcu Laši Šavdatuašviliju.

icon-expand Andreja Leški FOTO: JudoInside

Danes bo slovenske barve v kategoriji do 81 kilogramov zastopal mladi Alen Vučina, v kategoriji do 63 kilogramov pa Andreja Leški, ki bo kot tretja nosilka turnirja kandidatka za medaljo, s katero bi kronala vrhunec letošnje sezone ter dosegla uspeh kariere.