Stavnice Sloveniji napovedujejo od tri do pet medalj

Od tri do pet medalj, največ bronastih in nobene zlate. Takšno bero odličij na igrah v Pekingu Sloveniji napovedujejo ameriški analitiki. Nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič poudarja, da imamo zelo močno reprezentanco, ki bi jih lahko osvojila še več, in to kljub strogim omejitvam in dodatnemu psihičnemu pritisku. Ne bo tiste sproščenosti med športniki, ki je nekdaj zaznamovala igre, kar tudi utegne vplivati na rezultate, pa opozarja še ena dobitnica olimpijske medalje, Alenka Dovžan.