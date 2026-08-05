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Slovenci navdušujejo v Beogradu: po zmagah nad evropskimi velesilami v četrtfinale

Beograd, 05. 08. 2026 17.44 pred 4 dnevi 4 min branja 2

Avtor:
K.I.
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Medtem ko so bile pred začetkom evropskega prvenstva za rokometaše do 18 let oči uprte predvsem v evropske velikane, je po nekaj dneh tekmovanja ena reprezentanca poskrbela, da se vse glasneje govori tudi o Sloveniji. Mlada slovenska izbrana vrsta na prvenstvu v srbski prestolnici namreč ostaja neporažena, z odličnimi predstavami pa si je povsem zasluženo priborila mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami stare celine.

Dosežek slovenskih fantov ni plod ugodnega žreba ali naključja. Nasprotno. Pot do četrtfinala je bila vse prej kot lahka. Slovenci so morali skozi izjemno zahtevne obračune z reprezentancami, ki že vrsto let krojijo evropski in svetovni vrh mlajšega rokometa.

Prvi dokaz kakovosti je prišel že na uvodni tekmi prvenstva proti Severni Makedoniji, ko so fantje ob polčasu zaostajali za sedem golov, nato pa v drugem polčasu pripravili preobrat in slavili 33:30. Da odlična igra v drugem polčasu ni bila naključje, je pokazala tekma proti reprezentanci Švedske, eni najuspešnejših evropskih reprezentanc v mlajših kategorijah. Slovenci so od prve do zadnje minute igrali zbrano, disciplinirano in pogumno ter slavili z rezultatom 43:33.

Veselje slovenskih rokometašev po zmagi.
Veselje slovenskih rokometašev po zmagi.
FOTO: Facebook

Sledila je nova zahtevna preizkušnja proti Franciji, reprezentanci, ki slovi po izjemni fizični pripravljenosti in individualni kakovosti. Slovenska izbrana vrsta je tudi to oviro uspešno preskočila ter z zmago 34:30 dokazala, da lahko enakovredno igra proti vsakemu nasprotniku. Poseben pečat je pustila tudi zmaga proti Nemčiji, še eni evropski rokometni velesili. Tekma je bila prava taktična bitka, v kateri so Slovenci znova pokazali izjemno zrelost, mirnost v odločilnih trenutkih in ekipno povezanost. Z zmago 30:28 so si odprli vrata proti izločilnim bojem.

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Za dodatno samozavest pa je poskrbel še obračun proti domači Srbiji, kjer so se slovenski rokometaši znašli tudi pod pritiskom domačega občinstva. A niti glasna podpora s tribun ni zmotila slovenske reprezentance, ki je z novo prepričljivo predstavo slavila z 29:24 in potrdila status ene največjih pozitivnih zgodb letošnjega evropskega prvenstva.

V Beogradu slovenske rokometaše spremlja tudi velika skupina navijačev, ki ekipo spodbujajo od prve do zadnje minute, vsako akcijo glasno pospremijo ter v dvorani naredijo vrhunsko vzdušje. "Prišli smo spodbujat naše fante, ker si to zaslužijo. Iz tekme v tekmo kažejo svoje znanje in željo. Fantje vsako tekmo pustijo svoj maksimum na igrišču, prav tako pa tudi mi navijači na tribunah," je dejala ena izmed navijačic v Beogradu.

Slovenski navijači v Beogradu
Slovenski navijači v Beogradu
FOTO: Facebook

Kar najbolj navdušuje pri tej reprezentanci, ni zgolj niz zmag, temveč način, kako do njih prihaja. Slovenci delujejo kot prava ekipa. V obrambi igrajo čvrsto in agresivno, vratarji v ključnih trenutkih prispevajo pomembne obrambe, v napadu pa fantje potrpežljivo čakajo na prave priložnosti in kaznujejo napake tekmecev. Nihče ne izstopa, ampak prav vsak igralec prispeva svoj delež k uspehu.

Prav ekipni duh je ena največjih odlik te generacije. Na igrišču je opaziti veliko medsebojnega zaupanja, povezanosti in energije, ki pogosto odloča tudi na najtežjih tekmah. "Posebej me veseli način, kako fantje igrajo. Poleg svoje individualne kakovosti izkazujejo pravi pristop, ekipni duh in veliko medsebojnega zaupanja. Dokazujejo, da v Sloveniji odraščajo nove generacije odličnih rokometašev, na kar smo lahko upravičeno ponosni," je po zadnji tekmi dejal selektor Šibila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Besede dobro odražajo dogajanje na igrišču. Slovenija skozi celotno prvenstvo deluje samozavestno, a hkrati ostaja skromna in osredotočena na vsako naslednjo tekmo. V slovenskem taboru se zavedajo, da dosedanji rezultati ne pomenijo nič, če reprezentanca ne bo enake ravni prikazala tudi v izločilnih bojih.

"Z ekipo smo zelo ponosni, vendar ni še konec, potrebno se bo še boriti in mislim, da nam bo to uspelo, da gremo naprej, glave gor in se takoj pripravit na naslednjo tekmo," je po obračunu proti Srbiji povedal igralec tekme, vratar Lian Kamenica, ki vabi tudi vse navijače, da jih pridejo podpret v Beograd.

Zdaj slovenske rokometaše čaka najpomembnejši del prvenstva. Četrtfinalna tekma proti Madžarski, kjer popravnih izpitov ni več. Vsaka obramba, vsak zadetek in vsaka odločitev lahko pomenijo razliko med koncem prvenstva in bojem za evropske kolajne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toda če je Slovenija na dosedanjem delu prvenstva pokazala eno stvar, je to dejstvo, da se ne ustraši nobenega nasprotnika. Z zmagami proti Severni Makedoniji, Švedski, Franciji, Nemčiji in Srbiji je dokazala, da spada v družbo najboljših evropskih reprezentanc. Zdaj ima priložnost, da odlično zgodbo spremeni v enega največjih uspehov slovenskega mladinskega rokometa.

Beograd je že spoznal, kako kakovostna je ta slovenska generacija. Vprašanje pa ostaja le še eno – kako daleč lahko seže njena sanjska pot ...

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KOMENTARJI2

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alpheca 1
05. 08. 2026 19.28
Bravoooooo pubeci, gremo do konca…….
Odgovori
+3
3 0
Komentator
05. 08. 2026 17.51
Bravo! Upam, da pridejo do medalje, zaslužili so si jo.
Odgovori
+7
7 0
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