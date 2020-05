Slovenci ne bodo sledili Srbom: za zdaj še vedno brez gledalcev na športnih prireditvah

"Za zdaj ostajajo v veljavi ukrepi, kot so bili sprejeti že pred dvema tednoma. Med drugim so dovoljena tekmovanja do vključno nacionalne ravni brez gledalcev. Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pa bo glede na današnjo odločitev vlade, da bo se bodo v začetku naslednjega meseca lahko dovolila zbiranja do 200 oseb, treba doreči natančnejša navodila za gledalce na športnih tekmovanjih. Mogoče se lahko zgodi kakšen dodaten premik v tej smeri, poskusi so že narejeni," je pojasnila ministrica za izobraževanje, znanost in športSimona Kustec.

Kacin je še povedal, da se bodo lahko po 1. juniju odprli tudi velnes in fitnes centri ter bazeni in druge podobne vodne površine, denimo v zdraviliščih. Slednje dejavnosti niso bile del ukrepov sproščanja športa v času epidemije novega koronavirusa, sprejetih sredi tega meseca.

Švica s 6. junijem dovoljuje 300 gledalcev

Švicarski državni svet je v sredo sprejel odločitev, da lahko od 6. junija naprej v državi organizirajo javne prireditve z vključno 300 gledalci. V prvi vrsti je veliko zanimanja za kolesarsko svetovno prvenstvo v Aigleju in Martignyju, ki še čaka na uradno potrditev dogodka od lokalnih oblasti in Mednarodne kolesarske zveze, ki ima sedež prav v Aigleju. Poleg kolesarskega SP so pod drobnogledom tudi nogometni klubi v prvi in drugi ligi, ki so zaradi novega koronavirusa prekinili tekmovanje drugi polovici februarja.

V Srbiji za zdaj najbolj 'pogumni': 1000 gledalcev s 1. junijem

Srbski krizni štab, ki je odgovoren za zajezitev novega koronavirusa v državi, je v sredo odločil, da bodo lahko športna tekmovanja potekala ob prisotnosti do 1000 gledalcev. Krizni štab je odločil, da bodo lahko gledalci znova prisotni na tekmah od 1. junija naprej.

Madžari že z 28. majem z gledalci

Madžarska od danes spet dovoljujeobisk gledalcev na športnih prireditvah, a le na stadionih in prizoriščih, ki niso povsem pokrita. Madžarska vlada je to odločila v sredo zvečer, klube in gledalce pa opozorila, da se morajo še vedno držati priporočil, katerih cilj je zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Število gledalcev bo sicer omejeno, med posamezniki v vrsti morajo biti trije sedeži prazni, prav tako pa navijači ne bodo smeli sedeti neposredno eden za drugim.