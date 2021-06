Slovenci v Riminiju proti olimpijskim prvakom. Trije reprezentanti zamenjali klube.

Prvo mesto v Ligi narodov, z osmimi zmagami in 24 točkami, trenutno zasedajo naslednji slovenski nasprotniki Brazilci, sledijo jim Poljaki in Francozi, na četrtem mestu, ki še vodi v zaključni del, pa je Slovenija s sedmimi zmagami in 19 točkami. Enak izkupiček imajo Srbi na petem mestu, šesti je Iran s petimi zmagami in 17 točkami. Po Braziliji bo Slovenija igrala še z Avstralijo in Iranom. V slovenskem taboru pritiska uvrstitve v polfinale še ne čutijo, se pa zavedajo, da je lahko vsak poraz že usoden.

Slovenski odbojkarji so v Ligi narodov doslej odigrali devet tekem, na katerih so nanizali kar sedem zmag, tudi proti velesilam Italiji, Poljski, Franciji in Rusiji, ter si priigrali visoko četrto mesto na lestvici Lige narodov ter osmo mesto na svetovni lestvici FIVB.

Trije Slovenci zamenjali klube

Kapetan izbrane vrste Tine Urnaut bo v prihodnje nosil dres aktualnih poljskih prvakov, ekipe Jastrzebski Wegiel: "Gre za dobro organiziran klub z visokimi ambicijami. Tudi sam si želim vedno igrati odbojko na najvišji možni ravni in upam, da bomo imeli dobro sezono. Želim si, da bi se tudi gledalci vrnili na tribune in da bomo skupaj spisali nekaj lepih zgodb."

Alen Pajenk se iz Francije seli v Grčijo, oblekel bo dres najuspešnejšega grškega kluba Olympiacosa. Tudi Pajenk si poleg uspehov želi vrnitev navijačev na tribune: "Vesel sem, da sem podpisal pogodbo z Olympiacosom, klubom z dolgo in bogato zgodovino. Prepričal me je dober projekt z visokimi ambicijami. Želim si zmagovati in upam, da bomo skupaj dosegli veliko dobrih rezultatov. Prav tako si želim, da bi se v dvorane v čim večjem številu vrnili tudi navijači. Vemo namreč, da so navijači Olympiacosa zelo strastni, in verjamem, da bi nas njihova podpora vodila tudi do novih odmevnih zmag."

Na tuje pa se vrača Gregor Ropret, ki se po eni sezoni pri ACH Volley vrača v Francijo, kjer bo branil barve moštva Cambrai Volley. Ob vrnitvi v Francijo je dejal: "Francosko prvenstvo že zelo dobro poznam in vem, da bo tudi tokrat zelo kakovostno in izenačeno, tako da se veselim novega izziva. Ekipa bo skorajda nespremenjena, novinca bova le dva, poleg mene še korektor, tako da upam, da nam bo uspelo ponoviti lanske predstave in se uvrstiti v končnico."