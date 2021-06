Slovenija gostiteljica EP v košarki za ženske 2023, selektor Grgić hvaležen za priložnost

"To je res veliko priznanje za slovensko žensko košarko. Tisti, ki smo vsa leta delali in sanjali, da bi se lahko nek tak trenutek zgodil tudi v Sloveniji, smo to dočakali. Zahvaljujem se Košarkarski zvezi Slovenije in vsem akterjem in delavcem v ženski košarki. To je najlepši trenutek v zgodovini slovenske košarke in verjamem, da bomo znali ceniti ta trenutek in potem čez dve leti pokazati, da je slovenska ženska košarka v zadnjih letih naredila velik premik proti svetovnemu vrhu," je povedal selektor izbrane vrste Damir Grgić.

Poleg Slovenije in Izraela se je za predtekmovanje potegovala še Avstrija.

Izvršni odbor Fibe je danes hkrati spremenil tekmovalni format kvalifikacij. Prvič doslej bosta v kvalifikacijah nastopili tudi gostiteljici, se pravi Slovenija in Izrael, ki pa bosta ne glede na razplet nastopili tudi na EP.

"Na predlog vseh treh kandidatov, avstrijske, slovenske in izraelske košarkarske zveze, smo sprejeli odločitev, da v kvalifikacijah igrata tudi obe gostiteljici. Tako se bosta lažje pripravili na EP, saj bi imeli sicer težko delo pri iskanju nasprotnic za prijateljske tekme v kvalifikacijskih terminih," je zapisala Fiba Europe v sporočilu za javnost.

Žreb kvalifikacijskih skupin bo avgusta 2021, kvalifikacije pa se bodo začele novembra letos.