Slovenija ima 18-letnega šahovskega velemojstra

Velemojstri so šahisti, ki vsaj enkrat presežejo mednarodni rating 2500 točk, s čimer so med 1000 najboljših na svetu, trikrat pa morajo doseči dober rezultat na močnih mednarodnih turnirjih. Prvi slovenski velemojster je bil Milan Vidmar leta 1911, takrat še kot avstroogrski šahist. Jan Šubelj je pri 18 letih najmlajši Slovenec, ki mu je to uspelo.

Na šahovski zvezi v prihodnost zrejo zelo optimistično. Šublej je le eden tistih, ki segajo po vrhu. Šahistke se te dni odpravljajo v Črno goro, od koder se Zala Urh lahko vrne kot velemojstrica v ženski kategoriji.

V Novi Gorici 120 šahistov in šahistk

V Novi Gorici se je začel letošnji mednarodni šahovski turnir Hit Open 2023. Šahovski klub Nova Gorica, ki turnir organizira v sodelovanju z družbo Hit, ga pripravlja že 27., na njem pa moči meri 120 šahistov in šahistk iz 12 držav.