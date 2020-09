Slovenijo zajela navijaška evforija, najbolj veselo v Kisovcu in Komendi

Do zaključka letošnje dirke po Franciji nas loči še en dan in Slovenijo je znova zajela navijaška evforija. Najbolj veselo je seveda v Rogličevem domačem Kisovcu in Pogačarjevi Komendi. Domačini v Kisovci so se že odeli v rumene majice, razobesili so transparente, povsod pa plapolajo rumene zastave.

Uspehi kolesarskih asov Primoža Rogličain Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji so med Slovenci znova prebudili strasten navijaški duh. Tisti najbolj zagreti navijači se bodo v nedeljo zgodaj zjutraj s tremi čarterskimi leti odpravili proti Parizu, veliko pa jih v francosko prestolnico potuje tudi v lastni režiji. Slovenski navijači se v Pariz vračajo natanko leto dni po množičnem obisku finala evropskega prvenstva v odbojki, kjer je slovenska reprezentanca osvojila drugo mesto. icon-expand Za Rogliča in Pogačarja stiskajo pesti po vsej Sloveniji. FOTO: Bralec V Rogličevem domačem Kisovcu so že pred dnevi razobesili transparente, na občini pa poleg slovenskih plapolajo rumene zastave. Ne samo ulice in trgi, v rumeno so odeti tudi domačini. Rogličevi majici vodilnega so se poklonili tudi na občini Zagorje - glavni trg ponoči sveti rumeno, vsi osnovnošolci pa so v dar prejeli zaščitne maske s podobo Rogliča. Tadej Pogačar je s svojimi uspehi naredil veliko reklamo za slovensko kolesarstvo, o še ne 22-letnem Komendčanu z izbranimi besedami pripovedujejo tudi njegovi prijatelji. Da ne bo pomote, da se ve, kje je doma eden najboljših kolesarjev na svetu, so poskrbeli tudi občinski uradniki. Najbolj fotografirana točka kraja je po novem postalo krožišče, ki so ga okrasili z navijaškimi napisi, ob drevo pa postavili belo kolo. icon-expand Kolesarska zveza pa medtem pripravlja akcijo Slovenija v rumenem, s katero želijo navijače spodbuditi, da oblečeni v rumeno na družbenih omrežjih obeležijo konec dirke po Franciji. V ponedeljek zato pozivajo vse, da na družbenih omrežjih, oblečeni v rumeno, objavijo sporočila podpore slovenskim kolesarjem.