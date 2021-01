'Slovenska tekma' tokrat brez obiskovalcev iz Slovenije

Mavericksi in Heati so bili včasih zagrizeni tekmeci, ki so se dajali za naslov prvaka, Dirk Nowitzki pa je menda dobesedno sovražil floridski klub v času velike trojice LeBron James, Dwyane Wade in Chris Bosh. Sedaj pri Mavsih igrata dva nedavna Heata, Josh Richardson in James Johnson, pri čemer je prvi še vedno ponosen, da je bil del trgovskega paketa, ki je njegovega vzornika Jimmyja Butlerja pripeljal v Miami. Dallasov Tim Hardaway mlajši je rojen v Miamiju, njegov oče Tim Hardawayje bil legendarni branilec Heatov. Ter seveda slovenski par, veteran Miamija Goran Dragić in njegov nekdanji reprezentančni varovanec Luka Dončić, ki pri Dallasu postaja nov superzvezdnik NBA. Dragić je dejal, da po torkovem hudem porazu proti Milwaukeeju ni mogel zaspati, naslednji večer je blestel na igrišču in bil eden ključnih igralcev za zmago nad ponovnimi favoriti vzhoda. Dončić ima večje težave, namesto sezone, v kateri so mu napovedali naslov najboljšega igralca, je bil doslej le senca igralca iz končnice, ki je navduševal s svojo silovitostjo in skoraj bahavim občutkom za igro.

"Star sem 21 in v svoji tretji sezoni, svojo igro lahko še močno izboljšam. Veliko še lahko dokažem. Vsak dan moram vaditi mete, če veliko vadiš, bom začel zadevati. Tako to vidim," je dejal po srečanju s Charlotte, v katerem je imel, po statistiki sodeč, svojo doslej najslabšo predstavo. Zato se je s pomočnikom trenerja Jamahlom Mosleyjem vrnil na igrišče in dobre pol ure vztrajno metal na koš, medtem ko so trener Rick Carlisle in soigralci pred novinarji zagotavljali, da so skrbi odveč in da bo kmalu znova stari Luka. Mlajšemu Slovencu ne manjka osredotočenosti, v kratkem predahu med končnico in začetkom nove sezone pa mu je nekako zmanjkalo časa za priprave. Še manj ga je imel starejši od naše dvojice. Dragić je po hudem razočaranju v velikem finalu, ko se je zaradi poškodbe menda potrt zaprl v sobo in ga je iz nje zvabilo šele pregovarjanje Butlerja, pozdravil strgano tetivo v stopalnem loku leve noge in se vrnil k svoji vlogi ključnega igralca s klopi iz rednega dela minule sezone. A tako kot celotno moštvo niha tudi njegova igra, le da nekoliko manj divje kot pri Dallasu.

Nepredvidljivost je zaznamovala čudaški začetek sezone, v katerem moštva en večer blestijo, naslednji so le sence samega sebe. Dallas in Miami sta najlepša primera tovrstnih nihanj, zato je izjemno težko napovedovati že tako vedno s presenečenji prežet šport. Bo na igrišče prišel razpoloženi Dončić, ki je potopil Clipperse, ali nekoliko negotovi zvezdnik, ki še išče ritem nove sezone? Na listi poškodovanih Mavericksov je Richardson, ki ima težave z meči, vprašljiv je nastop Maxija Kleberja, na tekmi s Hornetsi si je zvil levi gleženj. Še vedno so brez Kristapsa Porzingisa, latvijski center že vadi z moštvom, a še nima zelene luči za nastop. Heati so zadnja poltri srečanja odigrali brez Butlerja, ta je dopotoval v Dallas, napoved za njegov nastop je "verjeten". Ključna za obe moštvi bo obramba, Mavericksi so bili doslej pri tem elementu igre precej šepavi, čeprav naj bi prihod Richardsona in Johnsona zakrpal tovrstne luknje. Slednji je svoje frustracije ob težavah moštva izpihal proti Hornetsom, ko se je na kratko prerival z bratoma Martin. Danes je prišel račun, vodstvo NBA ga je opomnilo s 40.000 dolarjev (slabih 33.000 evrov) kazni.