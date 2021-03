Slovenske olimpijce bo na športni poti podpiral Allianz

Olimpijski komite Slovenije ima novega partnerja. V naslednjih osmih letih bo partner OKS Allianz, ena večjih zavarovalnic v Evropi, so razkrili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Gre za del strategije omenjene zavarovalnice v številnih državah, saj je Allianz globalni partner mednarodnega olimpijskega gibanja.

"Verjamemo, da je svet boljši, ko imajo ljudje pogum, da pustijo razlike za sabo in stopijo skupaj, da dosežejo boljše rezultate zase in za družbo, v kateri živijo. Šport je naravni izraz tega, kar lahko ljudje dosežejo. Allianz te vrednote deli in živi," je ob podpisu pogodbe med drugim povedal Mladen Rašeta, direktor podružnice Allianz Slovenija, in dodal, da si Allianz želi postati "prva zavarovalnica slovenskega športnega ekosistema".