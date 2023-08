Slovenski asi napeli mišice za poplavljeno državo: 'Pomagam po svojih močeh'

Slovenski športniki niso pozabili, kako jih je Slovenija podpirala v dobrem in slabem. Zato zdaj, ko je voda marsikomu uničila vse, to vračajo. V zadnjem tednu se vrstijo donacije, ki jih športniki namenjajo ljudem, ki so jih prizadele uničujoče poplave. Nekateri podarjajo denarne nagrade, drugi pošiljajo prepotrebno opremo, tretji s svojim delom pomagajo na prizadetih področjih in ljudem vlivajo upanje. Kdo vse je dobrodelen in kje vse pomagajo?

V času, ko ljudem, ki so jih prizadele poplave, pomaga praktično vsa Slovenija, naši športniki niso nobena izjema. "Vsi smo se zbrali skupaj, cela kajakaška družina, prišlo je tudi veliko prostovoljcev. Hvaležen in vesel sem, da smo uspeli počistiti razdejanje na progi," je že v torek dejal olimpijski prvak Benjamin Savšek. Nekateri v svojih klubih, spet drugi v domačem kraju. "Težko je gledati ljudi, ki so si naredili nove stvari, zgradili hiše, in potem ti tako v trenutku marsikaj odplakne," je pretekli teden dejala smučarka Tina Maze. icon-expand Tina Maze med čiščenjem v Črni na Koroškem FOTO: Aljoša Kravanja Kolesar Matej Mohorič je pomoči potrebnim nakazal skoraj 25.000 evrov nagrade: "Da bom lahko pomagal po svojih močeh. Finančno, drugače pač ne znam. Me je pa to še dodatno spodbudilo, da sem dal vse od sebe." Od navijačev pa bo odvisno, koliko bo doniral Tadej Pogačar. "Začetna donacija je 10.000 evrov, za vsak selfie ali avtogram, pa bom dodal še 10 evrov. Naš cilj je, da vas pride čim več," je dejal. Janja Garnbret, ki je s svetovnega prvenstva domov prinesla dve zlati in eno srebrno medaljo, bo prizadetim v poplavah darovala priplezano nagrado. "Zahvaljujem se vsem, ki so bili pripravljeni pomagati, ki so bili pripravljeni pomagati na kakršen koli način. Ste inspiracija in ta medalja je posvečena tudi vam," je dejala pred tednom dni. PREBERI ŠE 'Če sem kaj ugotovil v teh dneh, sem to, da smo Slovenci solidarni' Košarkarski as Luka Dončič pa je na Prevalje že dostavil obširno pošiljko čistilnih naprav in druge opreme. "Vedno sem pripravljen pomagati, še posebej Sloveniji. To je moja država, tu sem se rodil in za njo igram. Vedno, kar koli bo potrebno, bom pomagal," je poudaril. Evropska nogometna zveza UEFA je nakazala 300 tisočakov, dodatnih dvajset so jih primaknili pri Nogometni zvezi Slovenije. Olimpijski komite je za prizadete v poplavah namenil 30.000 evrov, Smučarska zveza in Organizacijski komite Planica pa še dodatnih 10.000 evrov.