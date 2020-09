Slovenski športniki na naslovnici Marce: Majhna država izjemnih bitij

Časnik MARCA je zapisal, da je velikost Slovenije z dvema milijonoma prebivalcev primerljiva z avtonomno skupnostjo Kastilja-La Mancha, ki se razteza vzhodno in južno od Madrida. Deželico s sončne strani Alp primerjajo z "galsko vasjo", poleg junakov nedavne dirke po Franciji, zmagovalca Tadeja Pogačarjain drugouvrščenega Primoža Rogliča, pa omenjajo tudi vratarja madridskega Atletica Jana Oblaka, še enega starega znanca španske prestolnice Luka Dončića, Gorana Dragića, ki je nekoč igral za Murcio in Baskonio, in druge.

"Ta neke vrste galska vas v osrčju srednje Evrope je postala prava svetovna velesila na športni ravni,"je zapisal eden najbolj znanih piscev osrednjega španskega športnega dnevnika Roberto Palomar."Ko je težko najti konkreten razlog za takšno eksplozijo, potem lahko navedemo temo spontane generacije. Skupina talentov izbruhne skupaj v točno določeni panogi. A temu v tem primeru ni tako. Pogačarja in Rogliča, prvi in drugi na Touru, loči osem let. Ne sodita v isto generacijo, zato ne gre za fenomen, ki bi bil podoben Quinti del Buitre (legendarnemu napadu Real Madrida z Emiliem Butraguenom, Manolom Sanchisom, Rafaelom Vazquezom, Michelom in Miguelom Pardezo, op. a.), lahko pa služi za pojasnjevanje spontanosti fenomena."

Tina Maze, Janja Garnbret in olimpijski uspehi 'brez precedensa'

MARCAopozarja, da v Sloveniji ne nastajajo zgolj kolesarji, temveč da imamo v naši državi tudi košarkarje "najvišje ravni". Poleg Dragića, Dončića in zmage na EuroBasketu 2017 niso pozabili niti na Vanjo Černivec, ki je nedavno postala evropska oglednica Chicago Bullsov, pa na legendarno alpsko smučarko Tino Mazein mlado plezalsko senzacijo Janjo Garnbret.

"Nekaj se mora dogajati, ko še Chicago Bullsi najamejo žensko, ki bo opravljala ogledniška dela v Evropi. Ime ji je Vanja Černivec in je ... Slovenka,"nadaljuje MARCA. "A nista le kolesarstvo in košarka, s štirimi 'kapitalci' v svojih disciplinah. Jan Oblak, vratar Atletico Madrida, velja za enega najboljših vratarjev na svetu. Še več primerov? Tina Maze je ena najboljših smučark vseh časov. Več panog? Janja Garnbret, športna plezalka, je prava zvezdnica: v minuli sezoni je z 20 leti postala prva športnica z zmago na vseh tekmah svetovnega pokala v balvanih v eni sezoni."

Nadaljujejo z "makroekonomsko" analizo športnih uspehov in dodajajo, da Sloveniji glede na velikost države na olimpijskih igrah uspevajo "rezultati brez precedensa", Ljubljana pa da je od svetovnih prestolnic olimpijska rekorderka po osvojenih kolajnah na prebivalca, če štejemo samo olimpijske podvige samostojne Slovenije, ki je osvojila 19 kolajn na poletnih in 15 kolajn na zimskih olimpijskih igrah. V Vancouvru leta 2010 je bila Slovenija glede na število prebivalcev po osvojenih odličjih na tretjem mestu le za Norveško in Avstrijo, je zapisal španski športni dnevnik.