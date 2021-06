Pot do olimpijskih iger se začenja, Dončić in Dragić se pridružita v ponedeljek

Na današnji zbor so prišli Luka Rupnik , Jaka Blažič , Edo Murić , Jurij Macura , Žiga Dimec , Jan Kosi , Jakob Čebašek , Miha Lapornik , Gregor Glas , Blaž Mahkovic in Matic Rebec .

Glede na to, da je moral Gašper Vidmar zaradi zdravstvenih težav odpovedati sodelovanje, bo v pripravah sodelovalo devetnajst košarkarjev. Vidmar je za Slovenijo zbral 49 nastopov na uradnih tekmah, bil je član zlate zasedbe iz eurobasketa 2017, v kvalifikacijah za SP 2019 pa je opravljal kapetanske naloge. Zadnjo tekmo za Slovenijo je odigral 17. septembra 2018 proti Turčiji v Stožicah.

"Žal Gašperja ne bo z nami. Pri njem pripravljenost za igranje v državnem dresu ni bila nikoli sporna. Glava želi igrati, telo pa mu ne dovoli," je uvodoma novinarjem na zboru povedal selektor Aleksander Sekulić, ki je včeraj tudi uradno postal prvi trener češkega moštva Nymburk, kjer je bil zadnje tri sezone pomočnik trenerja.

"Priprave bodo zelo specifične, saj še ne vemo povsem, kdaj se nam bodo priključili preostali igralci, ki imajo še klubske obveznosti. Upam, da bomo v polni zasedbi 20. junija. V prvem delu priprav bomo postavili določene ideje in principe igre. Obenem pa moramo vzpostaviti ravnovesje glede stanja pripravljenosti igralcev, saj so nekateri sezono pravkar končali, drugi pa so imeli nekoliko več časa za počitek. Iz vsakega treninga moramo potegniti maksimum. Naša naloga je, da se dobro pripravimo in turnir v Kaunasu pričakamo v najboljši možni formi," je dodal Sekulić.

"Na zbor smo prišli dobro razpoloženi in motivirani. Prve dni bomo izkoristili za dvig telesne pripravljenosti, hkrati pa že spoznali selektorjeve taktične zamisli, saj nas že naslednji teden čakata dve pripravljalni tekmi s Hrvaško. Časa do kvalifikacij nimamo veliko, a verjamem, da bomo z zbranostjo in pravo energijo ekipo spravili v pravi ritem," je povedal Jaka Blažič.

Slovenija si bo skušala premierni nastop na olimpijskih igrah priigrati na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu od 29. junija do 4. julija. V skupinskem delu jo čakata tekmi z Angolo in Poljsko, v polfinalu Litva, Venezuela ali Južna Koreja, v Tokio pa bo odpotoval le zmagovalec finala.