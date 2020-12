Slovenski kraljevič Dončić proti kralju Jamesu

Moštvi želita izbrisati priokus uvodnega poraza – v Los Angelesu so mestni tekmeci Clippersi vzeli mero Lakersom, v Phoenixu so Sunsi dokazali, da so pripravljeni narediti korak dlje. "Dallas je odlično moštvo, Luka izjemen talent. Veselimo se izziva, že samo igranje na božič je vedno posebno doživetje," je James včeraj pohvalil Slovenca in napovedal, da bo kljub poškodbi levega gležnja zagotovo igral. "Za tekmo bom nared, še nikoli nisem izpustil božičnega nastopa." Nastopa se veseli tudi Dončić, to bo njegov prvi na ta poseben dan. Za dober vtis mora začeti precej bolje kot proti Sunsom, ko je zgrešil prvih šest metov in vseh šest poskusov za tri točke. Ob njegovi krmežljavi igri se je vse moštvo skozi prvi polčas vleklo kot skozi blato.

»Dobro si bomo ogledali prvo tekmo, preučili svojo igro in videli, kaj moramo popraviti,« je še v Phoenixu napovedal trener Dallasa Rick Carlisle. Za spodbudo jim bo drugi polčas, ko so igrali precej bolje, a znova pokazali staro slabost, težave pri zaključevanju tekem. Še vedno so brez Kristapsa Porzingisa – Latvijec okreva po operaciji meniskusa v desnem kolenu, v Los Angelesu pa je začel z intenzivnejšimi treningi. Moštvo potrebuje svojega drugega zvezdnika tako zaradi branjenja svojega obroča kot zaradi njegovih natančnih metov v napadu. Carlisle za zdaj ponavlja, da se bodo o prvem nastopu odločili v prihodnjem mesecu, toda zdi se, da bo to prej, kot so sprva pričakovali. Proti Lakersom se bodo pomerili še brez njega, trener pa je še pred tekmo previdno dejal: "To so svetovni prvaki–jasno je, da bomo morali igrati na zelo visoki ravni."