Slovenski odbojkarji premagali tudi Ruse

Tako kot proti Franciji so Slovenci tudi tokrat stopnjevali razpoloženost. Po slabšem začetku so bili iz minute v minuto bolj zanesljivi, čeprav visoka ruska ekipa ni igrala slabo, pa je bila na koncu brez moči. Morala se je zadovoljiti s točko, tekmecem pa po evropskem prvenstvu v Ljubljani drugič zaporedoma čestitati za zmago.

Če je bil junak zmage proti Franciji Rok Možič, pa tokrat to velja za Klemna Čebulja, ki je dosegel kar 32 točk.

Slovenci so tekmo začeli podobno kot prejšnjo proti Franciji. Servis v polje tekmeca je bila bolj izjema kot stalnost, težave so bile tudi v napadu. Po izenačenem začetku so Rusi po zaslugi bloka prišli do vodstva 15:11, slovenski selektor Alberto Giuliani je bil prisiljen v zamenjavo standardne začetne postave, Klemna Čebulja je zamenjal junak tekme proti Franciji Rok Možič. S tem je nalet tekmecev zaustavil, njegovi izbranci so se nekajkrat približali na dve točki zaostanka, nazadnje na 18:20, več pa jim Rusi niso dovolili, v končnici so prednost še povišali.

Začetek drugega niza je bil, kar se tiče slovenske igre, že bolj optimističen. Servise so Slovenci popravili, Čebulj se je vrnil na igrišče, prispeval prvih pet slovenskih točk, s servisom pa tudi omogočil Gregorju Ropretu, da je z blokom postavil izid 6:3. Toda Rusi so z bloki ekspresno odgovorili, izenačili na 6:6, ob tehničnem odmoru pa že vodili. Do končnice sta se nato ekipi izmenjavali v vodstvu, pri izidu 19:21 pa se je Giulianiju posrečila menjava korektorja. Alen Šket, ki je zamenjal Tončka Šterna, se je izkazal z začetnimi udarci, ob pomoči Čebulja izničil prednost 21:23, prvo zaključno žogo pa je z blokom izkoristil Jan Kozamernik.

Tudi začetek tretjega niza je bil povsem izenačen. Pri Slovencih so se sicer spet pojavile težave s servisi, a so se ti držali vse do izida 12:13. Nato je Igor Kobzar z začetnimi udarci poskrbel za štiri zaporedne točke Rusov, pri izidu 12:17 je kazalo, da jim je tudi priigral neulovljivo prednost. Toda Slovenci so vrnili udarec, z delnim izidom 4:0 so spet ujeli priključek, vendar le za kratek čas, po napaki Tončka Šterna je tekmec povedel z 21:16. Ob koncu so po zaslugi začetnih udarcev Ropreta sicer ubranili tri zaključne žoge, več pa jim ni uspelo.

Toda to jim ni vzelo volje, na začetku četrtega niza so povedli s 7:2. Rusi so jih nato lovili, nekajkrat prišli na točko zaostanka, nazadnje pri izidu 18:17, a Slovenci so vedno našli odgovor. Šket, ki je odigral cel niz, je prispeval blok za 20:17, v končnici pa je bil nezaustavljiv Čebulj, ki je uspešnimi napadalnimi akcijami vzdrževal razliko vse do izida 23:19. Zadnji dve točki pa je prispeval Šket.

Drugič zapovrstjo so morali Slovenci zmago loviti v "tie breaku", tudi tokrat so bili uspešni. In to več kot prepričljivo. Že na začetku so ušli, as Šketa je pomenil vodstvo 7:2, ob razpoloženemu Čebulju, ki mu je v pomoč prihajal Tine Urnaut, je bilo tako prednost enostavno nemogoče zapraviti. Niso je, še več, do konca je bila razlika še večja.

Slovenci bodo naslednjo tekmo odigrali v torek, 15. junija, tekmec bo olimpijski prvak Brazilija.