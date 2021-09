Slovenski odbojkarji želijo srebro izpred dveh let spremeniti v zlato

Slovenske odbojkarje v petek čaka prva tekma na evropskem prvenstvu. V Ostravi bodo tekmeci aktualnih podprvakov gostitelji Čehi (prenos na Kanalu A in VOYO ob 19.55). Varovanci selektorja Alberta Giulianija so v Ostravar Areni opravili dva treninga in so pred uvodnim obračunom dobro razpoloženi. Pred začetkom Eurovolleyja imajo visoke cilje – srebro iz Pariza izpred dveh let želijo spremeniti v zlato.