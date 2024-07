Slovenski olimpijci že nestrpno pričakujejo tekmovanje v Parizu

Za zvezdnico športnega plezanja je velika čast, da bo v francosko prestolnico pripotovala kot najboljša vseh časov v svojem športu. "Rada sem v tej vlogi, toda to prinese s sabo odgovornost in dodaten pritisk, ker moraš braniti svoje uspehe in dokazovati, da si še vedno najboljši," a dodaja, da vlogo favoritinje dojema kot pozitivno.

"Eno olimpijsko izkušnjo že imam in sem bolj sproščena, kot pred Tokiem. Mogoče tudi zato, ker že imam eno zlato olimpijsko medaljo. Po drugi strani pa sem letos res pridno trenirala, se dobro počutim in sem v dobri formi," se olimpijskih iger veseli Garnbret.

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret izpostavlja, da bodo te olimpijske igre povsem drugačne kot prejšnje v Tokiu. Ne le, da so bile igre takrat v znamenju pandemije, temveč je bil to zanjo premierni nastop pod petimi krogi, športno plezanje pa je bilo sploh prvič olimpijska disciplina.

"Vem, kaj me čaka tam in se že zelo veselim teh olimpijskih iger, da bodo po pandemiji to končno spet normalne olimpijske igre in bo olimpijski duh še bolj zaživel," dneve do odhoda v Pariz odšteva tudi slovenski kajakaš Peter Kauzer.

"Uživam vsak dan na vsakem treningu, ker imam res rad ta šport. Po pravici povedano, sploh nimam občutka, da se olimpijske igre približujejo. Upam, da je to dober znak. Sem zelo sproščen in že komaj čakam tekmo," priznava 40-letni Hrastničan, za katerega bodo to že pete olimpijske igre.