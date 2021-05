Slovenski precep: Zlati kapetan ali mladi zvezdnik?

Na igrišče prihajata moštvi, ki se ogorčeno borita proti padcu na sedmo mesto in dodatnim kvalifikacijam za končnico. Na zahodu je šestemu Dallasu uslugo naredila Atlanta, ki je včeraj premagala na zahodu sedmi Portland, Lakersi so z zmago nad Denverjem prekinili niz porazov in se utrdili na petem mestu. Miami je na vzhodu šesti, z zmago prednosti pred Bostonom, z njim bo v dveh zaporednih tekmah v nedeljo in ponedeljek verjetno odločal o njunem vrstnem redu. Za peto Atlanto zaostaja za zmago, dve mu manjkata do presenetljivih Knicksov na četrtem mestu. Tako Mavericksi kot Heati zaključujejo sezono, v kateri so dosegli manj od pričakovanj, oba kluba sta imela težave s poškodbami in pandemijo, oba zelo nihata v svoji igri.

Dallas ni edini klub, ki se je trikrat osmolil s tekmecem z dna lestvice. Sacramento je na enak način vzel mero Denverju, Minnesota je trikrat presukala odlični Utah. Mavericksi imajo navado, da se po slabi igri poberejo s podvojenimi napori. Ko so jih konec aprila Kingsi drugič namikastili, so se že naslednji dan znesli nad Golden Stateom in jih premagali za trideset točk. Svojo mero morečih porazov imajo tudi v Miamiju, sredi marca so imeli serijo šestih, nato sredi aprila treh, po zadnjem proti Minnesoti je Jimmy Butlerpotožil, da igrajo preveč mehkužno. Za nekaj časa je pomagalo, nato so pred dobrim tednom popustili proti Chicagu. Od takrat so nanizali serijo treh zmag in so moštvo v vzponu.

Nocoj bo odločala obramba in še bolj navdahnjenost strelcev. V ligi trojk je skoraj nemogoče ustaviti tekmece, če jim padajo meti izza črte za tri točke. Dallas je to izkusil proti Sacramentu, Miami proti Atlanti. Pri čemer so Heati peto najmanj natančno moštvo v ligi, zadenejo 35 odstotkov metov za tri, Dallas je za las boljši s 35,9-odstotno natančnostjo. Dončić je lahko neustavljiv od daleč, lahko pa zadene le enega od sedmih metov, kot je v nedeljo. Dragić ima težavno sezono, prežeto s poškodbami, še vedno pazi na hrbet in koleno. A je njegova forma v vzponu, v nedeljo je proti Charlotte zbral 18 točk, 14 v prvem polčasu je moštvu dalo potreben zagon. "Zadnjih nekaj tekem se počutim odlično, noge me držijo, več prodiram," je opisal razpoloženje.

Po njegovih besedah je že prišel občutek, kot da igrajo v končnici, verjetno zaradi dodatnih kvalifikacij, saj si nihče ne želi, da bi zaradi dveh slabih večerov predčasno končali sezono. "Svojo najboljšo košarko bi radi igrali v pravem trenutku. In molim ter upam, da je sedaj pravi trenutek za nas, da bomo igrali najboljšo košarko," je Butler dejal pred preostalimi sedmimi srečanji. Maverickse čaka eno več, ni jasno, kdaj bo nared njihov drugi zvezdnik Kristaps Porzingis (desno koleno). Na prvem seznamu poškodb je bil njegov nastop označen kot dvomljiv, Maxi Kleber (desna ahilova tetiva) kot vprašljiv. Enako velja za Andrea Iguodalo (levi bok) pri Miamiju, Heati so brez mladega Tylerja Herra(desno stopalo), ki pogosto prinaša val energije s klopi.