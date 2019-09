Uspešni slovenski športniki, ki so odšli prezgodaj

Medtem ko odmeva nesrečna smrt Dava Karničarja, se spominjamo nekaterih slovenskih športnikov, ki so odšli prezgodaj. Nekateri med njimi so bili mladi, perspektivni športniki, ki se jim je obetala uspešna kariera, a jim je načrte prekrižala nenadna smrt.

Davo Karničar je zadnji v vrsti velikih imen slovenskega športa, ki so se predčasno poslovili. Prvi Zemljan, ki je smučal z vrha Everesta, je umrl v delovni gozdarski nesreči na Jezerskem. Star je bil 56 let. Jure Robič

Jure Robič - 5

24. september 2010 je bil usoden za slovenskega ekstremnega kolesarja Jureta Robiča. Ponesrečil se je v Plavškem Rovtu nad Jesenicam na kolovozni poti v smeri Zakamnika, ko je trčil v avtomobil, ki je v nepreglednem ovinku pripeljal nasproti. Jure Robič je bil državni kolesarski prvak med letoma 1988 in 1994, med njegove največje uspehe pa sodi pet zmag na Race Across America (RAAM), najtežji športni preizkušnji na svetu, ter svetovni rekord v cestni vožnji na 24ur. Prejel je tudi priznanje Športnik leta za posebne dosežke in Slovenec leta za posebne doseže. Rok Petrovič

Rok Petrovič FOTO: Screenshot

Njegov prvi večji uspeh je bil naslov mladinskega svetovnega prvaka v slalomu leta 1983. V sezoni 85/86 je kot prvi Slovenec osvojil mali kristalni globus v slalomski razvrstitvi. V tej sezoni je dosegel pet zmag. Leta 2015 je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov. Petrovič bi moral jeseni 1993 magistrirati na Fakulteti za šport, a je 27-letnik tik prek zagovorom naloge umrl med potapljanjem na hrvaški Korčuli. Sašo Mirjanič Eden od mejnikov slovenskega športa je bil dosežen na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992. Četverec brez krmarja v postavi Milan Janša, Jani Klemenčič, Sadik Mujkič in Sašo Mirjanič je osvojil bronasto medaljo. Le dobri dve leti po največjem uspehu v karieri pa je Sašo Mirjanič v 27. letu starosti umrl v prometni nesreči na avtocesti med Lipcami in Vrbo na Gorenjskem. V spomin nanj na Bledu vsako leto priredijo memorialno tekmo četvercev. Drago Grubelnik

Drago Grubelnik FOTO: Kanal A

Slovenski alpski smučar je tragično preminil v prometni nesreči, ki se je zgodila na poti z ledenika v Söldnu leta 2015. Grubelnik je na gorski cesti izgubil nadzor nad vozilom in zgrmel 270 metrov globoko v prepad. Star je bil 39 let. Njegov največji uspeh v karieri je bilo tretje mesto na tekmi svetovnega pokala v slalomu v švicarskem Wengnu. Olimpijskih iger se je udeležil trikrat, in sicer v Naganu (1998), Salt Lake Cityju (2002) in Torinu (2006). Po koncu tekmovalne kariere je kot trener vodil bolgarsko moško reprezentanco. Matic Šušteršič Šušteršič je za Slovenijo nastopil na poletnih olimpijskih igrah 2000 v Sydneyju, kjer se je kot član štafete 4x100 m uvrstil v polfinale. Najboljšo posamično uvrstitev je dosegel na dvoranskem evropskem prvenstvu na Dunaju, kjer je osvojil 17. mesto. Smrtno se je ponesrečil 5. junija v prometni nesreči na križišču med Celovško in Tržno cesto v Ljubljani. Star je bil 25 let. V nesreči sta umrla še dva atleta, 23-letni Patrik Cvetan in 17-letni Nejc Lipnik. Ruth Podgornik Reš

Ruth Podgornik Reš FOTO: N.L.

49-letna ultramaratonka se je smrtno ponesrečila 27. decembra 2012 na poti s Krme proti Kredarici, ko jo je zasul snežni plaz. Vremenske razmere so bile tisti dan zelo slabe, pihal je tudi močan veter. Plaz je preživel njen pes, ki ga je nosila s seboj v nahrbtniku. Kot ultramaratonka je leta 2011 pretekla Špartatlon, 246,8 kilometra dolgo tekaško preizkušnjo med Atenami in Šparto in osvojila drugo mesto. Istega leta je bila nominirana za Slovenko leta. Dejan Špiler in Alen Tejić 18-letni Dejan Špiler je bil obetavni rokometaš, ki se je kalil pri klubu Slovan, Alen Tejić pa perspektivni šotokan karateist iz Tržiča. Njuna življenjska in športna pot se je predčasno zaključila julija 2007, ko je voznik avtodoma zunaj naselja Radovljica zapeljal čez pokončne usmerjevalne table, ki ločujejo smerna vozišča. Takrat mu je nasproti pripeljal 20-letni Tejić in prišlo je do močnega trka, v katerem sta športnika izgubila življenje. Jure Smole

Grega in Jure Smole FOTO: osebni arhiv