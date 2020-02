Slovenski večer košarke v Miamiju

Tekma med Dallasom in Miamijem je srečanje med moštvom, ki je očitno našlo tako opevano "kemijo" med soigralci, in domačini, ki so jo izgubili in drsijo v poraze. Hkrati ob nastopu Gorana Dragića in Luke Dončića vsi pričakujejo nov slovenski večer v dvorani American Airlines, kamor naj bi po napovedih prišlo vsaj tisoč navijačev iz Slovenije.

Luka Dončić in Goran Dragić sta vzrok, da bo v Miamiju odmevala polka. FOTO: AP

Srečanje med Miamijem in Dallasom se bo začelo ob 2. uri po slovenskem času.

Razpoloženje v garderobi Miamija je mrakobno. "Zdi se, da nismo več isto moštvo, kot smo bili v prvi polovici sezone, in nekaj se mora spremeniti. To ladjo moramo zelo hitro popraviti. S takšno igro v končnici nimamo nikakršnih možnosti," je bil Dragić iskren v sredo po novem bolečem porazu, tokrat doma proti Minnesoti, še enemu tekmecu z dna lestvice. S pepelom se posipata tudi oba udeleženca tekme zvezdnikov. "Na igrišču se ne zabavamo več, moramo se vzeti v roke," je dejal center Bam Adebayo. "Moja naloga je, da nas pripeljem do zmag. Tega nisem naredil že ne vem koliko časa,"se je samokritikam pridružil Jimmy Butler. In dodal: "To lahko popravimo. To bomo popravili. Čas za to je zdaj."

Vodstvo Dallasa je sporočilo, da ima Luka Dončić poškodovan palec, o njegovem nastopu pa se bodo odločili tik pred tekmo. Po naših informacijah bo stisnil zobe in nastopil.

Le da jim zdaj v goste prihaja razigrani Dallas, s štirimi zmagami v zadnjih petih tekmah ter novoodkritim sožitjem Dončića in Kristapsa Porzingisa v napadu. Latvijec je odlični igri v obrambi dodal učinkovit napad, v katerem s Slovencem družno odpirata obrambe tekmecev tudi za vse bolj učinkovita strelca Tima Hardawaya Jr.-ja in Setha Curryja. Menjave v zimskem prestopnem obdobju so minile skoraj neopazno, moštvo se je prilagodilo tudi na poškodbo Dwighta Powella, ki je z raztrgano ahilovo tetivo končal sezono. "Še vedno se učimo, ne bo vedno brez napak," je Dončić skušal umirit prevelika pričakovanja od mladega in razmeroma neizkušenega moštva. Le ena dobra tekma

Dončić je prvo srečanje z Miamijem zapustil po dveh minutah zaradi poškodbe gležnja. FOTO: AP

V Miami je prihod veteranov Andrea Iguodale and Jaeja Crowderja na videz okrepil, toda zdi se, da trener Erik Spoelstra zdaj znova išče prave kombinacije igralcev. Heati so bili dolgo učinkovito in zbrano moštvo, ki je v zadnjih minutah hladnokrvno odločalo tesne tekme. Od predsilvestrskega poraza v Washingtonu pa se pojavlja nova bolezen, razpad obrambe v četrti četrtini, zadnje tekme je izbruhnila z vso silo. Adebayo meni, da s soigralci premalo sodelujejo, "hitreje moramo komunicirati, vrniti se moramo k starim navadam, ki smo jih zgradili med pripravami". Tudi Dallas se je dolgo ukvarjal z zdrsom igre v ključnih trenutkih ob koncu, zadnje čase to rešujejo tako, da si že prej zagotovijo dovolj visoko prednost. V nasprotju z Miamijem nimajo težav z izgubljenimi žogami, saj so pri tem ena najbolj skrbnih ekip v ligi. Za Heate velja ravno nasprotno, zapravljeni napadi so že ves čas njihova šibka točka, zdaj žoge izgubljajo tudi v ključnih trenutkih, tekmeci pa jih nato prehitijo ob vračanju v obrambo in dosegajo lahke koše ali pa jih prisilijo h prekrškom. Ob vsem tem klub ne more dočakati vrnitve poškodovanega novinca Tylerja Herra, ki je s svojimi herojstvi v zadnjih četrtini pogosto moštvo izvlekel iz težav. "Potrebujemo eno samo dobro tekmo," je preobrat napovedal Dragić. Strast izpod Alp

Veteran in mladi zvezdnik sta dobra prijatelja še iz časa zlate reprezentance. FOTO: AP

Morda bo prišel že ponoči proti Dallasu, lanski slovenski derbi je veterana spodbudil k odlični igri in drugemu trojnemu dvojčku (dvomestno število točk, podaj in skokov) v karieri. Dončić pa je lani dejal, da je imel morda prvič v karieri tremo pred srečanjem, "zame je bilo drugače, poseben večer". Tega bo morda pokvarila poškodba palca, saj bodo o njegovem nastopu odločili tik pred tekmo, a bo po naših informacijah iz Miamija skoraj zagotovo stisnil zobe in nastopil. Če ga ne bo na igrišču, bi bilo to izjemno razočaranje za številne navijače iz Slovenije. Lanska invazija okoli dva tisoč Slovencev, ki so zgodaj napolnili dvorano, med tekmo ves čas goreče navijali za oba, nato pa po njej kar niso hoteli ven, ampak so še naprej navijali, skakali in plesali, je osupnila Američane, ki so še dolgo govorili o goreči navijaški strasti izpod Alp.

"Eden je mojster, drugi pa 'tehničar', zato bo šov," je za Slovenca dejal navijač Aleksander Javornik. FOTO: AP