Soočenje dveh največjih balkanskih zvezdnikov visi v zraku

Luka Dončić (levo) in Nikola Jokić sta prijatelja, ko nista na igrišču, na njem pa gonili svojih ekip in zagrizena tekmeca.

Moštvi imata težave s svojima ključnima velikima igralcema. Iz vrst Mavericksov so že sporočili, da Kristaps Porzingis zaradi bolečin v spodnjem delu hrbta ne bo v delovni uniformi. Jokić je v torek dobil udarec v desno koleno, ko je robustni Rudy Gobert skušal prodreti mimo njega. Grozo Nuggetsov, ki so sezono začeli brez odličnega Jamala Murrayja – ta okreva po operaciji pretrgane sprednje križne vezi v levem kolenu – je nekoliko ublažilo sporočilo, da Srbovo koleno ni resneje poškodovano, ampak je utrpel samo boleč udarec. Tako je še vedno naveden v prvi peterki, le da je njegov nastop označen kot vprašljiv. Včeraj ni vadil s soigralci, domači trener Michael Malone pa je dejal, da ne bo igral, če se ne bo počutil dovolj dobro.

Najboljši igralec prejšnje sezone (MVP) novo nadaljuje v enakem ritmu s povprečjem 26,8 točke, 13,5 skoka in 4,5 podaje na tekmo. To pomeni trše delo za Maverickse, trener Jason Kidd pa mora brez Porzingisa najti učinkovit obrambni zid. Na voljo ima Jokićevega reprezentančnega kolega Bobana Marjanovića, ki včeraj ni igral, prav tako zaradi težav s hrbtom. Poleg tega upa, da bo Maxi Kleber ponovil tekmo proti San Antoniu, ko je zaklenil pot do domačega koša in skupaj z Jalenom Brunsonom poskrbel za preobrat po obupnem začetku. Ta je opomin za Luko Dončića, ki se je včeraj posul s pepelom, da je sprva igral preveč površno, a se je nato v drugem polčasu vrnil k svoji nadstandardni košarki, ki vedno znova vzbuja občudovanje tudi tako prekaljenih košarkarskih mojstrov, kot je sloviti trener Gregg Poppovich.

Ta se je včeraj čudil, od kod toliko talenta v tako majhni državi, nato pa v dolgem govoru izrazil spoštovanje do vzgoje košarkarjev na območju celotne nekdanje Jugoslavije. Slovenija nocoj nima dve želez v ognju, saj se Vlatko Čančar že nekaj časa ubada s poškodbo boka in v rednem delu sezone še ni stopil na igrišče. V Denverju sicer niso najbolj zadovoljni z igro svojih rezervistov, medtem ko je druga peterka Dallasa najsvetlejša točka ekipe. Avtor podcasta o Mavericksih Kirk Henderson celo meni, da je bil Brunson najboljši igralec prvih štirih tekem. Dončić mora tako prevzeti odgovornost, da bo tudi prva peterka, ki odseva njegovo igro, srečanja začenjala veliko odločneje.