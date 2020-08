Soočenje s Torontom trenutek resnice za Miami

Moštvo z juga Floride je po prepričljivi zmagi nad Denverjem utrdilo prepričanja, da so lahko tihi favorit vzhoda, ki zmore pošteno premešati štrene trojki na vrhu lestvice. Preizkus takšnega razmišljanja je že soočenje z drugouvrščenim Torontom, saj bo morebitna zmaga še razpihnila pričakovanja.

icon-expand Goran Dragić je imel nekaj težav s hrbtom, a je pred tekmo premagal bolečine.

Pred srečanjem je nekaj negotovosti povzročila odsotnost prvega zvezdnika Mimija Jimmyja Butlerja na nedeljskem treningu. Vodstvo moštva ni pojasnilo razlogov zanjo, Butler je danes na parketu, kar je precejšnje olajšanje za Floridčane. S prvima košema zanje je potrdil, da je temeljni kamen moštva. Trener Erik Spoelstra je znova začel z Jaejem Crowderjem namesto centrom Meyersom Leonardom, kar naj bi začetni peterki dalo večjo gibljivost in prilagodljivost v obrambi. Ta je bila prve minute čvrsta, Heati so imeli nekaj težav z meti za tri.

Goran Dragić je v igro vstopil v sedmi minuti prve četrtine in začel zelo obetavno, s trojko, podajo Bamu Adebayu pod koš in dobro igro v obrambi. Največ težav jim je povzročal zvezdnik Raptorsov Pascal Siakam, ki je s tremi trojkami napovedal nov strelski večer. Miamijevi strelci niso uravnali rok pri metih za tri (v prvi četrtini so zadeli tri v enajstih poskusih), kar je Torontu pomagalo, da je četrtino končal s šestimi točkami prednosti (23:17).

Heati so v Orlando prinesli svojo šibkost predpandemičnega dela sezone, številne izgubljene žoge, uravnotežila jo je podobno številna nespretnost Raptorsev. Pri slednjih je začel zadevati organizator igre Kyle Lowryin napovedal dodatno težavo za sicer dobro obrambo Miamija. Njegova tretja osebna napaka in odhod na klop jim je nekoliko olajšala delo, toda praznino je nemudoma zapolnil Fred VanVleetin pokazal, zakaj so prvaki prejšnje sezone v tej tretje najbolj uspešno moštvo lige.

